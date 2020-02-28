　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

紐西蘭航空全新飛行安全短片曝光　瀕臨絕種「南秧雞」入鏡

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼紐西蘭航空發布最新飛行安全宣導短片「A Journey to Safety一起安心啟航」。（圖／紐西蘭航空提供）

▲紐西蘭航空發布最新飛行安全宣導短片「A Journey to Safety一起安心啟航」。（圖／紐西蘭航空提供）

記者賴文萱／台北報導

紐西蘭航空今（28）日於全球同步發表全新飛行安全宣導短片「A Journey to Safety一起安心啟航」，聚焦紐西蘭的生物多樣性危機，溫馨又可愛的劇情則從小女孩與迷路的南秧雞（takahē）的相遇展開。南秧雞是紐西蘭獨有的瀕臨絕種保護動物，在紐西蘭航空和紐西蘭環保署的幫助下，將這位野生嬌客護送到了合適的棲息地。

這次影片中的主角「Mr.T」是一隻電腦合成的南秧雞，紐西蘭小女孩Janey由影壇新星莉莉·蘿博克（Lily Roebuck）飾演，協助她護送南秧雞的有紐西蘭環保署瀕臨絕種動物保護大使尼可拉·托奇（Nicola Toki）、護林員傑瑞·亨利芬其（Jerry Henry-Finch）、 紐西蘭航空機組人員Danielle Griffioen、Henry McIntyre、Shelly Pretorius、Jordan Young及紐西蘭航空員工的孩子們。

請繼續往下閱讀...

▲▼紐西蘭航空發布最新飛行安全宣導短片「A Journey to Safety一起安心啟航」。（圖／紐西蘭航空提供）

▲南秧雞現在全球只剩418隻，都在紐西蘭南島。（圖／紐西蘭航空提供）

南秧雞雖然有翅膀卻無法飛行，影片中帶Mr.T前往棲息地的樹屋A-Tree20一路飛越峽灣地區的默奇森山、豪拉基灣的蒂利蒂利馬唐伊島和懷卡托的芒格陶塔伊山生態保護區，將紐西蘭的自然風光盡收眼底。值得一提的是，在南秧雞被認為已經滅絕50多年後，重新發現南秧雞的地方正是影片中的默奇森山。

南秧雞現在全球只剩418隻，都在紐西蘭南島。紐西蘭航空保護Mr.T先生可不只帶他到安全棲息地而已，同時也幫他在蒂利蒂利馬唐伊島（Tiritiri Matangi）上找到真愛並繁衍後代。

▲▼紐西蘭航空發布最新飛行安全宣導短片「A Journey to Safety一起安心啟航」。（圖／紐西蘭航空提供）

▲溫馨又可愛的劇情從小女孩與迷路的南秧雞（takahē）的相遇展開。（圖／紐西蘭航空提供）

這支短片由紐西蘭航空和紐西蘭環保署聯手推出，在這之前雙方已有長達8年的合作基礎，自2012年起攜手展開多項保育工作，如拯救生物多樣性，至今已使用紐西蘭航空客機護送了超過3,200隻瀕臨絕種的紐西蘭特有野生動物遷徙至安全地區、幫助於超過38,000公頃的國土面積建造害蟲陷阱、並大力支持海洋自然保護區的研究工作。

「A Journey to Safety一起安心啟航」飛行安全宣導短片提供線上觀看，而紐西蘭航空台北─奧克蘭直飛航線以及各國際／國內航班上也將同步於機上播映。

紐西蘭航空向來以創意飛行安全宣傳短片聞名，歷年來的短片累積了超過1.8億的觀看次數，借助其安全宣傳短片的影響力進行目的地的推廣、吸引大眾對環保等議題的關注，也是紐西蘭航空賦予安全宣傳短片的特殊意義。

ET快訊
台北租屋12年「繳掉316萬」後悔了！他嘆到頭來一場空：什麼
快訊／美股暴跌中！道瓊早盤繼續狂瀉800點　本周已崩近400
快訊／韓人氣歌手「同行者回國確診」　韓媒爆：2人都隔離中
謝和弦、莉婭「拍完婚紗照了」！　放閃照洗版：愛可以戰勝一切
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

紐西蘭航空全新飛行安全短片曝光　瀕臨絕種「南秧雞」入鏡

新冠肺炎疫情延燒　林口長庚29日起「一般病房暫停探病」

台灣新冠肺炎確診少是「檢驗量能低」？　指揮中心列數字打臉

網傳「武漢肺炎高危險群自評表」　指揮中心：無法用於自我篩檢

男比女易得新冠肺炎？高大成說話了：女生有2支，男生只有1支

新冠肺炎社區傳播難阻　蘇益仁：與其鎖國，不如思考如何「減災」

《謎幻鏡─張嘉穎個展》台東美術館登場　一趟童話夢境之旅

見虱目魚肚「黑色精華」消失他崩潰！老闆神回覆…網暴動：這配飯最讚了

疫情衝擊！澎湖花火節延期　燈光節同步展延

台南學甲蜀葵花文化節228連假首日開幕　黃偉哲：戶外活動有益身心

千萬點閱唱作人登《歌手》嗆辣PK　蕭敬騰讚嘆歌聲：充滿故事跟歷練

《如實陳述》超驚悚誘童案　綁架犯竟慘死..劇情大反轉！

35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

在家不輕鬆！全職媽媽訴真相　「沒有社經地位是空虛+恐懼」

鄭元暢還原《惡作劇之吻》經典橋段　霸氣捧小S臉...直接親下去！！

雲林青農吃老本「領養母水牛」 　怕80歲老農想牠...就近蓋牛舍

白文鳥飛到媽掌心拍翅瞇眼30秒後誕下療育剔透明珠

發燒1天亡！檢警穿隔離衣相驗　台北女家屬訴：事發5天沒檢疫

新生代歌手美聲高唱抖音夯曲　對手指定PK：我不喜歡飆唱功

超霸氣！老鷹幫拔牙「不用1秒」 全台最小訓練師見齒展笑：不痛捏

紐西蘭航空全新飛行安全短片曝光　瀕臨絕種「南秧雞」入鏡

新冠肺炎疫情延燒　林口長庚29日起「一般病房暫停探病」

台灣新冠肺炎確診少是「檢驗量能低」？　指揮中心列數字打臉

網傳「武漢肺炎高危險群自評表」　指揮中心：無法用於自我篩檢

男比女易得新冠肺炎？高大成說話了：女生有2支，男生只有1支

新冠肺炎社區傳播難阻　蘇益仁：與其鎖國，不如思考如何「減災」

《謎幻鏡─張嘉穎個展》台東美術館登場　一趟童話夢境之旅

見虱目魚肚「黑色精華」消失他崩潰！老闆神回覆…網暴動：這配飯最讚了

疫情衝擊！澎湖花火節延期　燈光節同步展延

台南學甲蜀葵花文化節228連假首日開幕　黃偉哲：戶外活動有益身心

墨西哥證實首例「新冠病毒陽性」！第2例還在複驗　拉丁美洲第2國了

印度人住武漢吃這味沒感染　統一時代引進「冠軍咖哩」搶市

泫雅CK內衣照超火辣！性感身材靠飲食習慣、運動3招輕鬆練成

安排秘密替身擋暗殺？　普丁：政府有計劃但我不要

WHO宣布：新冠肺炎全球風險升級至「非常高」！各地衛生系統尚未做好準備

移民署標記「滯留湖北1235台人」　陸官媒批：封堵他們回家的路！

單車褲OUT！時尚潮人都在穿「百慕達短褲」　皮革混亞麻超顯瘦

軍備局4兵工廠併入中科院！　19立委提案修法拚過關

帝王級牛郎ROLAND閃電開設YouTube！　首支預告片「台北101入鏡」

記者會「沒戴口罩」狂咳嗽、擦汗...　伊朗衛生部副部長確診染新冠肺炎

生活熱門新聞

即／32例確診看護友人出現症狀！送負壓隔離病房

她下體癢癢！看到桌上的酒精…好奇一噴釀成悲劇！

30多歲男跟團遊大阪　確診新冠肺炎

北市醫師猝死　新冠肺炎採檢陰性

員工妹高燒39度　襄理不准假：自己看著辦

高雄「出現症狀」女移工曾接觸132人…工廠急停工

50多歲婦無旅遊史染疫　研判國內感染

YouTube輸3字　「搜出一堆A片直播」他傻眼

北市女猝死染新冠肺炎？採檢結果出爐

228連假後「2波冷空氣」影響時間曝

網好奇「台灣最大神明」答案不是玉帝！

新婚小夫妻「居家檢疫14天」生活曝光

住院新世界！醫師全副武裝爆汗

App明明有庫存！藥師揭「不賣的原因」

更多熱門

相關新聞

紐西蘭航空大突破！經濟艙能全平躺

紐西蘭航空大突破！經濟艙能全平躺

經濟艙也能擁有安靜的私人空間與全平躺的睡眠體驗嗎？紐西蘭航空今（26）日宣布，經過3年的研發與測試，推出Economy Skynest原型，有如空中精品膠囊旅館的空間，提供6個超過200公分的臥艙，真正實現旅客躺著飛的夢想。

紐西蘭航空推餅乾咖啡杯做環保

紐西蘭航空推餅乾咖啡杯做環保

冬季旅遊直飛紐西蘭又快又好玩！

冬季旅遊直飛紐西蘭又快又好玩！

遊峽灣逛古城一起愛戀紐西蘭南島

遊峽灣逛古城一起愛戀紐西蘭南島

紐西蘭航空「限時4天」優惠搶起來

紐西蘭航空「限時4天」優惠搶起來

關鍵字：

紐西蘭航空

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

台4萬人亡！西班牙流感奪全球9千萬命

即／32例確診看護友人出現症狀！送負壓隔離病房

快訊／辛龍首發聲：我願意用自己的生命換劉真的生命！　

她下體癢癢！看到桌上的酒精…好奇一噴釀成悲劇！

30多歲男跟團遊大阪　確診新冠肺炎

大甲媽遶境延期　鄭麗文：處理非常粗暴

用鼠籠捕到大耳生物　她被迫收編

謝和弦、莉婭「拍完婚紗照了」：愛可以戰勝一切

首例解剖遺體結果公布！　肉眼可見「灰白色病灶」

北車保全與鬧事男互毆暈倒亡　疑有不明肺炎引緊張

林東京改地址突失聯　新竹縣府回應

黃曉明PO文「對Baby暱稱」洩婚姻現況

分手許光漢2年沒刪情侶合照！簡婕被逼問無奈發聲

韓國瑜出席228講成「823」事後被追問怒回

北市醫發燒上班3天亡！女兒見屍崩潰

更多

最夯影音

更多
千萬點閱唱作人登《歌手》嗆辣PK　蕭敬騰讚嘆歌聲：充滿故事跟歷練

千萬點閱唱作人登《歌手》嗆辣PK　蕭敬騰讚嘆歌聲：充滿故事跟歷練
《如實陳述》超驚悚誘童案　綁架犯竟慘死..劇情大反轉！

《如實陳述》超驚悚誘童案　綁架犯竟慘死..劇情大反轉！

35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

在家不輕鬆！全職媽媽訴真相　「沒有社經地位是空虛+恐懼」

在家不輕鬆！全職媽媽訴真相　「沒有社經地位是空虛+恐懼」

鄭元暢還原《惡作劇之吻》經典橋段　霸氣捧小S臉...直接親下去！！

鄭元暢還原《惡作劇之吻》經典橋段　霸氣捧小S臉...直接親下去！！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面