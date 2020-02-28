紐西蘭航空全新飛行安全短片曝光　瀕臨絕種「南秧雞」入鏡

▲紐西蘭航空發布最新飛行安全宣導短片「A Journey to Safety一起安心啟航」。（圖／紐西蘭航空提供）

記者賴文萱／台北報導

紐西蘭航空今（28）日於全球同步發表全新飛行安全宣導短片「A Journey to Safety一起安心啟航」，聚焦紐西蘭的生物多樣性危機，溫馨又可愛的劇情則從小女孩與迷路的南秧雞（takahē）的相遇展開。南秧雞是紐西蘭獨有的瀕臨絕種保護動物，在紐西蘭航空和紐西蘭環保署的幫助下，將這位野生嬌客護送到了合適的棲息地。

這次影片中的主角「Mr.T」是一隻電腦合成的南秧雞，紐西蘭小女孩Janey由影壇新星莉莉·蘿博克（Lily Roebuck）飾演，協助她護送南秧雞的有紐西蘭環保署瀕臨絕種動物保護大使尼可拉·托奇（Nicola Toki）、護林員傑瑞·亨利芬其（Jerry Henry-Finch）、 紐西蘭航空機組人員Danielle Griffioen、Henry McIntyre、Shelly Pretorius、Jordan Young及紐西蘭航空員工的孩子們。

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▲南秧雞現在全球只剩418隻，都在紐西蘭南島。（圖／紐西蘭航空提供）

南秧雞雖然有翅膀卻無法飛行，影片中帶Mr.T前往棲息地的樹屋A-Tree20一路飛越峽灣地區的默奇森山、豪拉基灣的蒂利蒂利馬唐伊島和懷卡托的芒格陶塔伊山生態保護區，將紐西蘭的自然風光盡收眼底。值得一提的是，在南秧雞被認為已經滅絕50多年後，重新發現南秧雞的地方正是影片中的默奇森山。

南秧雞現在全球只剩418隻，都在紐西蘭南島。紐西蘭航空保護Mr.T先生可不只帶他到安全棲息地而已，同時也幫他在蒂利蒂利馬唐伊島（Tiritiri Matangi）上找到真愛並繁衍後代。

▲溫馨又可愛的劇情從小女孩與迷路的南秧雞（takahē）的相遇展開。（圖／紐西蘭航空提供）

這支短片由紐西蘭航空和紐西蘭環保署聯手推出，在這之前雙方已有長達8年的合作基礎，自2012年起攜手展開多項保育工作，如拯救生物多樣性，至今已使用紐西蘭航空客機護送了超過3,200隻瀕臨絕種的紐西蘭特有野生動物遷徙至安全地區、幫助於超過38,000公頃的國土面積建造害蟲陷阱、並大力支持海洋自然保護區的研究工作。

「A Journey to Safety一起安心啟航」飛行安全宣導短片提供線上觀看，而紐西蘭航空台北─奧克蘭直飛航線以及各國際／國內航班上也將同步於機上播映。

紐西蘭航空向來以創意飛行安全宣傳短片聞名，歷年來的短片累積了超過1.8億的觀看次數，借助其安全宣傳短片的影響力進行目的地的推廣、吸引大眾對環保等議題的關注，也是紐西蘭航空賦予安全宣傳短片的特殊意義。