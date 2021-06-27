台南安南區家庭群聚突增8例　 明起社區「第二層篩檢」

▲台南市長黃偉哲，前往安南區視察即將啟用的社區篩檢站，隨後也到台南市果菜市場視察清消情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市27日新增8例COVID-19本土個案，市長黃偉哲率市府團隊嚴陣以待，下午立即前往安南區視察即將啟用的社區篩檢站，隨後也到台南市綜合農產品批發市場（果菜市場）視察清消情形。

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黃偉哲表示，因應安南區發生家族群聚傳染，為防堵疫情擴散，必須找出更多可能的接觸者，目前該家族的同一社區鄰居皆已做完篩檢。接下來就是向外擴展到第二層做篩檢，包括同一個鄰里的居民或是覺得自己經常在附近活動，可能有接觸風險的民眾，都可到篩檢站做篩檢。

黃偉哲指出，台南市過去發生及27日公布的疫情，有部分個案足跡或多或少與市場相關，因此市府也特別著重市場的防疫。包括27日公布個案足跡之一的果菜市場，也是再次深度清消的重點。果菜市場旁邊的花卉市場目前也設置篩檢站，方便每天在這裡出入的攤商業者、貨車駕駛等高風險接觸者做篩檢。

台南市政府表示，26日已完成14場次確診者足跡消毒，計動員45人次、出動消毒車15車次、使用漂白水216公升。

黃偉哲再次呼籲，民眾要重視自己及家人的健康，市府提供這樣的篩檢站，盼需要的民眾能妥善運用。若有懷疑自己接觸到確診者或足跡高度重疊，就趕快去做篩檢，若已出現不適症狀，則請立刻撥打防疫專線06-2880180。若能儘早發現，不僅能早期治療，更可保護家人。

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