高雄驚傳「射殺狗狗」一槍斃命陳屍街頭　解剖出爐找到1枚鉛彈

▲高雄驚傳「射殺狗狗」！一槍斃命陳屍街頭。（圖／記者吳奕靖翻攝，經變色處理）



記者許力方、吳奕靖／高雄報導

高雄市六龜驚傳狗狗遭槍殺事件，居民早上發現，有一隻狗狗被殺害，屍體上還有明顯彈孔，但無法確認兇手。動保處23日接獲報案後派員與警方前往現場，並將屍體帶回釐清死因，解剖後在其體內取出鉛彈彈頭，初判疑遭槍彈射穿肺臟、胸膛，導致大出血死亡，警方已著手調查，搜索可疑人。

動保處指出，23日接獲民眾指控，六龜區有犬隻疑似被槍射殺，已向當地寶來派出所報案，隨即派員與六龜寶來派出所員警前往現場了解。報案人供稱，早上發現犬屍時，目視發現有彈孔，但是無法確認行兇人，動保處將犬隻屍體帶回解剖解剖後，發現體內有鉛彈彈頭，初步判斷為疑似槍彈射穿犬隻肺臟及胸膛，造成胸腔大出血死亡，後續將提供解剖報告給警方。

警方表示，報案人已向寶來派出所報案，派出所已著手偵辦及調閱案發現場附近監視器查可疑行兇人。動保處葉坤松處長表示，依據《動保法》規定，任何人不得騷擾虐待傷害動物，宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失者，依可處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上200萬元以下罰金，因本案疑似被槍枝射殺，將聯手警方積極偵辦本案，勿枉勿縱。

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