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巨大打樁機突砸馬路！「夾殺Honda瞬間曝光」2人遭活活壓扁慘死

記者鄭思楠／綜合報導

浙江寧波鄞州區22日驚傳一起悲劇！一處工地的打樁機突然倒塌，砸向馬路一側，不偏不倚剛巧砸中一輛正好行駛到事发地的黑色小車。小車瞬間被砸扁，車內2人送醫搶救無效後身亡。據悉，其中一名死者是寧波一家建築公司的總裁。

根據曝光的監視器畫面顯示，事發時，沒有任何征兆，黑色小車正從遠處駛來，突然畫面右側工地裡的一個打樁機突然傾斜倒塌，當時馬路上的行人和騎士嚇得趕緊四散跑開。而黑色小車由於受到前方行人的干擾，放慢了速度，結果被倒下的打樁機砸中駕駛室頂部。

▲▼事故現場 。（圖／翻攝自微博）

▲小車從遠方行駛來。（圖／翻攝自微博）

打樁機自重本身就非常大，而且頭部位置倒下的速度又是最快的，在巨大的衝擊力下，瞬間就把小車駕駛室砸扁了，車裡的人根本來不及反應。

從現場照片看，打樁機的頭部正好壓在了黑色小車車頭，車尾已經翹了起來，被砸的小車是Honda，售價80多萬（人民幣，下同）。小車被砸成一堆廢鐵，車輛完全報廢，整輛車只有車尾部分還保持了原來的形狀，而駕駛室部分簡直慘不忍睹，地上流淌了很多血色痕跡。

▲▼事故現場 。（圖／翻攝自微博）

▲駕駛室被壓扁 。（圖／翻攝自微博）

隨後，鄞州區應急管理局發布通報稱，東部新城芳草路和會展路交叉口一工地外，有一樁機倒塌至東側芳草路上，導致一黑色轎車被壓，車內有2人被困，救援工作正在緊急進行中。

不過，救難人員將受困兩人搶救出送醫後，均不治。據傳，其中一名死者是一間工程公司的總裁。目前，事故原因仍在調查當中。

這起事故引起了網友們的熱議，因為事故的過程讓人感到不可思議，網友表示，黑色小車剛好從遠處開過來，而打樁機正好在此時发生倒塌，當車行駛到事发地時，由於受到行人干擾正好減速，打樁機又正好砸中駕駛室，一環扣一環，就像是事先設計好的一樣，這一切都太巧了。

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