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澡堂、洗車場停水！浙江現「50年一遇」旱情　寧波限水15天

▲▼浙江乾旱。（圖／翻攝自央視）

▲浙江乾旱。（圖／翻攝自央視）

記者鄭思楠／綜合報導

從去年入冬以來，浙江寧波、溫州、台州、舟山等地出現了「50年一遇」的乾旱，據悉當地上次出現冬旱還是在2004年。對此，浙江各地也啟動了應急響應，包括停止澡堂、洗車場供水等。此外，寧波市防汛抗旱指揮部決定實施寧波市區（含六區）臨時限制用水，限制時間自2月5日23時至2月20日24時。

據《每日經濟新聞》報導，氣象部門表示，這次旱情出現的直接原因是去年入秋以來氣象異常，自去年9月21日至今年1月29日，浙江省天氣持續晴多雨少，全省平均降水量僅107.5毫米，比常年同期少61%。

據《央視》報導，在杭州市臨安區一處社區，住戶正在用水桶存水。受旱情影響，社區每隔4天就要進行一次降壓供水。住戶透露，今天有水，但是前幾天水都沒有了，用水很困難，降壓供水時基本上6樓以上都沒水了。

為了保證供水，浙江8個地市已先後實施73次人工增雨作業，總降水量7315.7萬噸，但僅靠人工增雨並不能根本緩解旱情。

▲▼浙江乾旱。（圖／翻攝自央視）

▲浙江旱情嚴重。（圖／翻攝自央視）

據悉，溫州永嘉的小子溪水庫自去年10月底開始暫停發電，現在水庫每天通過輸水管道向下游輸送1萬立方水量，確保當地7個村莊和2個工業區的生活生產用水。目前，永嘉44座具有發電功能的水庫，已經全部暫停發電，水量全部儲備用於抗旱調度。

在溫州樂清、台州三門等地，諸如游泳、洗浴（桑拿水療、足浴）、洗車、水上娛樂場所等高耗水服務業已經暫停供水，對高耗水的工廠實行限制供水；而在生活用水供應上，則採用分時供水、隔日供水等措施。

2月4日，寧波市防汛防颱防旱指揮部發布《關於寧波市政府實施臨時臨時限購措施的公告》。通報表示，1月19日，市防汛抗旱指揮部啟動抗旱Ⅳ級應急響應。為應對寧波市飲食緊張狀況，市防汛抗旱指揮部決定實施寧波市區（含六區）臨時限制用水，限制時間自2月5日日23時至2月20日24時。

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