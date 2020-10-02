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80歲翁卡路中！交通中心見狀…為他「多亮97秒」綠燈　駕駛全停下

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記者董美琪／綜合報導

大陸浙江寧波日前出現這段暖心的畫面，一名年近80歲的老人行動不方便，慢慢地拄著拐杖過馬路，不過當40秒綠燈結束時，老人還沒走過一半，這時交通行控指揮中心看到了，特地為老人延長綠燈97秒，讓數萬網友感動直呼「這種新聞多來點」。

▲▼8旬翁過馬路，全駕駛全為他停下137秒。（圖／翻攝沸點新聞）

▲8旬翁過馬路，全駕駛全為他停下137秒。（圖／翻攝沸點新聞）

根據《央視新聞》報導，浙江寧波9月27日早上7點15分交通尖峰時段，一位年近八旬的老人拄著拐杖過馬路，因為行動不便，當綠燈跳完，老人才走了三分之一。

▲▼8旬翁過馬路，全駕駛全為他停下137秒。（圖／翻攝央視新聞）

▲8旬翁過馬路，全駕駛全為他停下137秒。（圖／翻攝央視新聞）

見老人還在緩慢行走，一輛白色賓士車主也停下，「我是第一輛車的車主，車快到斑馬線的時候，我看了一下馬路對面有一個老年人正在過街，我就下意識地剎車，我看了一下周邊的車輛，基本上都是一樣跟我停下來了。」其他車輛也都安靜地等候老人家過馬路，沒有人按喇叭催促。

交通管制中心見狀，也立刻調控路口交通號誌，為老伯伯延長了紅綠燈時間。交警指揮中心主任虞江軍表示，「我發現他一手拄著拐杖，一手扶著一個欄杆，很吃力的樣子。我就覺得他肯定是因為身體不適或者行動不便，我就覺得下一個（綠燈）他肯定也過不了。以往按照正常來說放行只有40秒的時間，為了確保老人家的安全通行，這個長綠燈打了137秒。」

▲▼8旬翁過馬路，全駕駛全為他停下137秒。（圖／翻攝沸點新聞）

▲8旬翁過馬路，全駕駛全為他停下137秒。（圖／翻攝沸點新聞）

不過這時突然下起雨來，一名女子立刻下車，奔跑衝向老人家，並遞上一把傘。最後老人在眾人的幫助下，安全地通過馬路，其他車輛也恢復正常通行。

這一幕好暖，也引起關注。指揮中心民警表示，「調控這個路口的信號燈，周邊的信號燈也得適當調節。不過對交通影響不大，相信所有的司乘人員（駕駛）都是支持的。」

▲▼8旬翁過馬路，全駕駛全為他停下137秒。（圖／翻攝央視新聞）

▲8旬翁過馬路，一名女子衝下車遞傘給他。（圖／翻攝央視新聞）

其實這場「暖心接力」沒有結束，交警猜想，老人家還有可能再返回，於是通知附近巡邏警員多加注意。果然，3個多小時以後，寧波公安交警大隊鐵騎中隊輔警發現老人走回來，立刻通報指揮中心，希望指揮中心在燈號上給予老人照顧，「然後我就攙扶老人過了馬路。」在整個過程中，指揮中心給了4分多鐘的長綠燈。讓人欣慰的是，周邊的車輛在等待的過程中沒有任何抱怨，也沒有鳴笛催促。

▲▼8旬翁過馬路，全駕駛全為他停下137秒。（圖／翻攝廣州日報）

▲3小時候，警方發現老翁返回，決定陪伴過馬路。（圖／翻攝廣州日報）

許多網友網友也紛紛留言，「早上交通尖峰，大家也都體諒了好暖」、「希望以後尖峰時段，老人要有人陪同，一個人還是不安全」、「有些路口綠燈時間真的太短了，不要說老人，我們中年人都要用跑的」、「寧波工作七年多了，這裡一切都非常好」、「心比心世界變得更美好」、「好人一生開賓士」、「老人為什麼一個人上街也值得思考」、「綠燈好暖」、「人性化管理」。

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