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台南孕婦可選擇接種疫苗　黃偉哲提醒與醫師充分討論

▲台南市長黃偉哲提醒孕婦施打疫苗，務必與醫師充分討論，並且優先選擇至13家大型責任醫院進行評估及施打。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲提醒孕婦施打疫苗，務必與醫師充分討論，並且優先選擇至13家大型責任醫院進行評估及施打。（圖／記者林悅翻攝，下同）


記者林悅／台南報導

因應中央將孕婦列入第6類施打人員，黃偉哲也宣布即日起台南市孕婦可以自由選擇接種AZ或是莫德納疫苗，但由於目前各廠牌疫苗仍然缺乏孕婦接種的臨床試驗與安全性資料，他提醒孕婦務必與醫師充分討論，並且優先選擇至13家大型責任醫院進行評估及施打。

▲台南市長黃偉哲提醒孕婦施打疫苗，務必與醫師充分討論，並且優先選擇至13家大型責任醫院進行評估及施打。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲也呼籲所有醫療院所，包括診所以及中大型施打站駐點醫師，務必確實評估接種人身體狀況是否適合接種，降低疫苗風險，包括年紀大、有慢性病、正在服藥治療或是進行其他療程中的患者，請醫師詳細評估施打適合度。

▲台南市長黃偉哲提醒孕婦施打疫苗，務必與醫師充分討論，並且優先選擇至13家大型責任醫院進行評估及施打。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲也特別針對台南派出所蘇姓所長6月14日接種疫苗後，6月21日身體嚴重不適送醫表達遺憾與慰問。台南市警局長方仰寧也於22日親自到成大醫院探視，並表示會盡力關懷與協助照護，希望蘇所長早日康復上班。

▲台南市長黃偉哲提醒孕婦施打疫苗，務必與醫師充分討論，並且優先選擇至13家大型責任醫院進行評估及施打。（圖／記者林悅翻攝，下同）

衛生局局長許以霖強調，經成大醫院診察，蘇所長身體不適狀況原因為腦部動脈瘤破裂造成蜘蛛膜下出血，為血管瘤所導致，與AZ疫苗導致血栓案例完全不同，血管瘤形成高風險族群為三高族群，好發年齡是50歲以上成年人，呼籲大家平日控制好身體狀況，若有高血壓情況務必就醫，並配合服藥與調節生活作息維持健康血壓，避免腦血管、心血管疾病的發生。

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