他狂收「6000公升尿液」肖想煉黃金！　意外得「1元素」震驚全球

▲煉金術士從人類尿液中提煉出磷。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

許多化學物質都是充滿好奇心的人類在誤打誤撞中發現，在17世紀有一名德國煉金術士希望能找到「賢者之石」提煉黃金，結果屢次失敗之下，決定將目標轉向同樣為「金色」的人類尿液，結果就在他加熱6000公升的人尿過後，意外提煉出化學物質「磷」，成為有史以來第一位化學元素的發現者。

17世紀的歐洲非常盛行煉金術，聽說只要打造出傳說中的「賢者之石」就能提煉出黃金，德國煉金術士布蘭德（Hennig Brand）也相當沉迷於此，但是多次嘗試混合、加熱酸、鹼、礦物質仍未成功後，他突然將目標轉向同樣為「金色」的人類尿液，認為可以從尿液中提煉出黃金。

▲德國煉金術士布蘭德（Hennig Brand）。（圖／翻攝自維基百科）



據了解，布蘭德依靠有錢的妻子打造出地下實驗室後，開始透過各種方法蒐集人類尿液，更曾直接向德國軍人收購，最後共得到1500加侖（約6000公升）的尿液。他取出喝啤酒者的尿液，慢慢用蒸發至剩下蜂蜜般的黑色黏稠物，放置數個月之後再與其他物質混和提煉。

最後當然沒有提煉出黃金，但是卻製造出一種白色蠟狀，還會微微發光的物質，欣喜若狂的布蘭德將此種物質命名為「磷」（P），意即帶光者，這也是有紀錄以來第一位化學元素的發現者，也是化學這門學科的開端。

事實也證明，綜觀歷史看來，充滿好奇心的人們會把各種錯誤、巧合和意外變成重要的科學發現，就像磷雖然不是黃金，但卻是非常強大的化學元素，它能夠做成肥料，也可以做成致命的炸藥，在科學界有極大的貢獻。

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