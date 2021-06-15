3年運5噸黃金到香港涉洗錢80億　兄弟檔被控逃稅「栽在1張紙」

▲黃金業者黃國明遭起訴涉嫌偽造台銀購買證明，申報運出總重逾5公噸的黃金。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北黃姓兄弟檔遭人告發，涉嫌私運黃金出口到香港，疑似洗錢、逃漏營業稅，累計3年間，共運出逾5公噸的黃金，現值超過新台幣80億元，但台北地檢署調查，他們的確從事真實的台港黃金交易，且搭機時都有核實申報隨身攜帶的黃金數量，只是他們申報時用的台銀購買證明是假的，因此依偽造文書起訴黃姓兄弟和弟媳。

起訴指出，黃國興、黃國明以及黃國明的妻子3人，從先後設立了皓康、硯勤、明鉅、永大皇家、秉緒等公司，長期在台灣向黃金盤商、批發商、銀樓或提煉業者收購黃金，每條黃金1公斤，然後由黃國興或黃國明妻子，不定期以隨身攜帶的方式，向海關申報搭機運出5到30公斤不等的黃金。

由於攜帶黃金出國過於頻繁，且數量龐大，黃姓兄弟遭人告發涉嫌洗錢、逃漏交易金的營業稅等不法，檢調展開追查，並查扣了4條各1公斤的黃金送鑑定，也都是純度99.9的真黃金，不過黃姓兄弟等人堅決否認犯罪。

▲檢調查出業者3年運輸逾5公噸99.9黃金。（圖／取自免費圖庫pexels）

檢察官追查，黃姓兄弟的確都是在收到香港銀樓業者匯款後，才在台灣各處收購黃金，是單純的真實交易，而且他們在運送黃金出國時，也都有核實申報隨身攜帶的黃金數量，稅捐單位可以從報關資料中核算課稅，甚至也曾針對他們2017年7月到2018年4月間，銷售12億元的黃金為取得進項憑證的違規情節，開罰最高上限的1百萬元。

檢察官認為，黃姓兄弟和弟媳3人，是真的與香港業者交易黃金，從2016年到2019年間，共運出逾5公噸的黃金，並非以黃金買賣之名洗錢，且頂多是消極的未主動申報營利所得稅，並非積極逃漏稅，洗錢、逃稅部分都罪嫌不足，只有他們在出關前提出的台銀購買證明，事後證實都是偽造的，因此依偽造文書罪嫌起訴。

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