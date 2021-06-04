慧眼看天下／乘風起飛 風電產業是下座護國神山？



新聞節目中心／綜合報導

才剛進入夏天，台北市已經在5月27日飆出38.2度的高溫，與2018年5月27日並列5月歷史最高溫紀錄，雖然台灣近期的異常高溫，是受到梅雨季節異常高壓造成的偏高溫影響，但5月不僅台北市很熱，連北極部分地區也已經出現超過攝氏30度以上的高溫，大幅超越過去的平均溫度值。為了減緩地球暖化速度，環保非政府組織「地球之友」的荷蘭分部，去年在海牙地區法院提告了「荷蘭皇家殼牌石油公司」，全案在今年5月26日做出裁定，殼牌公司敗訴，海牙地區法院判決殼牌集團必須再把集團總碳排放量，於2030年前減低45%，這是環保團體的勝利，但是地球並沒有因此而減緩暖化速度，人們還需要做更多的努力，《慧眼看天下》第150集，整理近期國際間發生的環保重要大事，同時回顧台灣兩大風電巨頭的專訪，一起了解離岸風電建設進入黃金十年，投資人可以從中找到哪些有潛力的投資標的?





拜登推綠能 離岸風電進入黃金時代

今年的5月11日，美國政府已經批准麻薩諸塞州沿海的首座離岸風力發電場建設和營運，這是締造美國海上風電產業的一個重要里程碑。過去美國，因為當地居民反對和擔心會影響海洋棲息地與漁業的多重阻礙下，使得海上風電幾乎不存在，但隨著拜登政府對可再生能源的重視，這種情況已經有了改變。目前拜登政府把綠能納入國家發展的重要政策，這次「葡萄園風力發電」(Vineyard Wind)的批准，是拜登實現政策目標的重要一步，但是Vineyard Wind缺乏美國國內產業的供應鏈，目前大部分組件都將在歐洲製造。

有分析指出，2020到2024年，離岸風電的成長將達到18.6%，如果計算2020年到2030年的10年間，亞洲各國合計規畫設置要超過120GW(1GW=10億瓦)、美國和歐洲分別要挑戰30GW跟60GW，全球將正式進入離岸風電的黃金爆發期。

台灣第一座離岸風電場在2019年正式商轉，政府甚至研擬2026年到2035年的十年新目標，希望為台灣離岸風電帶來新機遇，在過去許多人不明白這塊新興產業，但陸續隨著各國政府的重視與投資下，台灣風力發電相關產業已經漸露頭角，為了深入理解這個產業目前在台灣的發展現況，《慧眼看天下》去年製作的《全球綠能發展專題報導》，就邀請了本土產業的世紀鋼董事長賴文祥先生，跟外商公司達德能源董事長王雲怡女士親上火線，向觀眾介紹台灣目前的離岸風電產業。有人說台灣離岸風電產業的建立，是天時、人和的巧妙契機，而站在這個轉骨的當口，讓我們一起回顧慧眼看天下《全球綠能發展專題報導》，找尋投資新商機。

▼完整節目內容，將會於06月05日晚間9時首映播出，播吧、臉書、Youtube 請搜尋《慧眼看天下》。

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資深媒體人黃寶慧，曾採訪美國前總統老布希、柯林頓、新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，還有馬來西亞總理馬哈迪等重要國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

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