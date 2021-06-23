　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高端總經理「漢奸事件」起底　收錢落跑19年！2億廢墟留聖心操場

19年前，時任聖心女中董事長的孫知微修女（右）與時任校長的熊名昭多次出面解釋「地中海國際中心」與校方無關。（圖／報系資料照）

▲19年前，時任聖心女中董事長的孫知微修女（右）與時任校長的熊名昭多次出面解釋「地中海國際中心」與校方無關。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

高端疫苗本月才宣布二期解盲結果，但已在執政黨「期待」下申請緊急授權使用，總經理陳燦堅更成為高端門面，屢屢接受國內外媒體專訪，本刊調查卻發現，陳燦堅曾承租聖心女中校地經營「地中海俱樂部」，並在19年前無預警關閉，且「關門前1天都還在收會員」，荒謬行為也讓陳燦堅得到「漢奸」稱號。

本刊調查，聖心女中早年學費低廉，但隨著學生人數不斷增加，校方經濟負擔也越發沉重，陳燦堅在1991年到1994年擔任家長會長，他以「活化資產」為名向校方租地，將學校操場用來經營超奢華的「地中海俱樂部」，當時一張終生家庭會員卡要價50萬元，「地中海」卻在2002年底無預警倒閉。

從空中鳥瞰，仍然可以看見「地中海國際中心」的室內泳池和網球場，不難想像當年的盛況。（圖／本刊攝影組）

▲從空中鳥瞰，仍然可以看見「地中海國際中心」的室內泳池和網球場，不難想像當年的盛況。

聖心女中前家長會成員阿傑（化名）提到，陳燦堅卸下家長會長職務後仍積極參與校務，1999年還與其他42人共同捐款成立聖心女中教育發展基金會，修女們對他百般感謝，家長們也對其「偉大情操」表示敬佩，陳燦堅則藉此機會推銷自家俱樂部，許多老師和家長則在他的鼓吹下加入。

「陳燦堅錢收一收就跑了，大家也因為這件事叫他『漢奸』。」阿傑回憶，當時「地中海」早已出現財務黑洞，陳燦堅為還自行砍價，個人會員從5萬起跳，「賺到最後一波」後就宣告倒閉，而地中海俱樂部週一公休，直到關門前的週日都還在招收會員，大家是當週二看見鐵門依然深鎖才發現大事不對。

 

面對自己捅下的爛攤子，陳燦堅選擇當縮頭烏龜、避不見面，地中海俱樂部則否認惡性倒閉，強調是因經營不善才選擇關門，還寄了存證信函給每位會員，函中載明積欠的款項，並說明俱樂部的帳上已無分文現金，只剩價值上千萬元的設施器具，將「以現金搭配實物打折清償債權」，希望會員能寬容一些時日。

但這一拖就將近20年，後續的苦果皆由會員和校方承受，地中海倒閉後自然沒有人再付租金給學校，且因地上物占據校地，即使產權仍在校方名下，聖心女中也難以將土地收回使用，只能眼睜睜看著曾經的「富人天堂」凋零成鬼城。

「修女提到他都咬牙切齒，沒想到搖身一變成高端總經理。」阿傑提到，修女曾經估算，要解決「地中海」難題至少得花2億元，當中包括未歸還會員的1億8697萬元保證金和拆除費用，因無人能負擔此鉅款而僵持到現在，罪魁禍首如今卻風光無限，讓昔日會員和校方氣憤難耐。

本刊於21日下午二度致電高端公司，第一次高端稱發言人正在開會，第二次則回應發言人已經下班，且無法轉告相關問題，記者同時發送電子郵件詢問對陳燦堅的指控，但至截稿前未獲回應。聖心女中則發聲明回應，表示網路上言論不代表校方立場，土地產權仍屬財團法人新北市天主教聖心會所有，並未有任何變更情事。

近日網路瘋傳多篇自稱聖心女中校友的文章，內容指控高端總經理陳燦堅欺騙聖心女中的修女，將校地拿來蓋俱樂部及大樓。（圖／翻攝自網路）

▲近日網路瘋傳多篇自稱聖心女中校友的文章，內容指控高端總經理陳燦堅欺騙聖心女中的修女，將校地拿來蓋俱樂部及大樓。

延伸閱讀
高端老總黑歷史4／霸聖心校地落跑19年　校友質疑：這樣人品的疫苗能打？
新戲扮OL3／郭書瑤與以綸假戲真做　電力十足發送同片男演員
造神甩時中3／不再看雙北市長臉色　防疫下半場綠轉守為攻

 
ET快訊
三級警戒3度延長？六都首長「解封」意見一次看　揭開放關鍵
北農爆群聚！陳時中突襲雙北果菜批發市場　建議直接進行PCR
三級警戒擬延至712　律師自曝「1決定」：這次至少到7月底
熊熊掰了「特斯拉男」開公司　董事長竟是張承中
浮潛教練夜遊帶到「美人洞」性侵　她逃出小琉球才敢報警
高端總經理黑歷史起底！　「錢收一收就跑」被罵是漢奸

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

母打疫苗後餵奶「女嬰吐血亡」　家屬不滿初驗！決意解剖找真相

高端總經理把修女騙得團團轉　聖心校友：這樣人品的疫苗能打？

殯葬會館藏住宅大樓！搭電梯遇「孝子捧罈」　地下室還驚見棺材

高端總經理「漢奸事件」起底　收錢落跑19年！2億廢墟留聖心操場

浮潛教練夜遊帶到「美人洞」性侵　她逃出小琉球才敢報警

人夫重逢高中初戀一次就中　前妻抓包「長子變次子」告討200萬

高端總經理黑歷史起底！　「錢收一收就跑」被罵是漢奸

死囚鄭武松「每天如被凌遲」盼伏法：關到死更痛苦！比殺人還殘忍

台中工廠大火照亮夜空！爆炸震醒居民　10多名移工一度受困

快訊／台中大肚工廠起火濃煙沖天　居民傻眼「我家附近爆炸了」

瘋狂！他將老家牆壁鋸出人形洞 一身白躲縫中...奶發現狂叫逃跑

英國達人巧手做「超擬真娃娃」！　客製化調整...精細外型成心靈寄託

全國三級警戒延長至712！拍板原因曝「怕報復性旅遊」

雨神眷顧！南化水庫蓄水率100%　空拍記錄「湧流奔騰」壯闊畫面

93歲老翁打疫苗「躺兒懷中離世」　欲釐清死因需花30萬請法醫解剖

鼠薯直播謝日本.美國..還模仿利菁　業配衛生棉「發燒/發騷都能用」黑白教XD

逼真！藝術家創「立體食物刺繡」一針一線做出美味料理超療癒～

藍心湄台上更衣直接半裸　9年前演唱會2021還在聽!!

真．老公視角「醜樣截圖再放大」　老婆被惡搞！網：老公還活著嗎

神明桌抽屜虎皮蛋糕限量販售！　橘貓肥美出爐...網暴動：有賣嗎？

母打疫苗後餵奶「女嬰吐血亡」　家屬不滿初驗！決意解剖找真相

高端總經理把修女騙得團團轉　聖心校友：這樣人品的疫苗能打？

殯葬會館藏住宅大樓！搭電梯遇「孝子捧罈」　地下室還驚見棺材

高端總經理「漢奸事件」起底　收錢落跑19年！2億廢墟留聖心操場

浮潛教練夜遊帶到「美人洞」性侵　她逃出小琉球才敢報警

人夫重逢高中初戀一次就中　前妻抓包「長子變次子」告討200萬

高端總經理黑歷史起底！　「錢收一收就跑」被罵是漢奸

死囚鄭武松「每天如被凌遲」盼伏法：關到死更痛苦！比殺人還殘忍

台中工廠大火照亮夜空！爆炸震醒居民　10多名移工一度受困

快訊／台中大肚工廠起火濃煙沖天　居民傻眼「我家附近爆炸了」

7熊貓追1UberEat：打了啦！「您餐點正圍堵別人」當街輸贏原因曝

北農爆群聚！陳時中突襲雙北果菜批發市場　建議直接進行PCR

收疫苗通知坦承很害怕！　《用九》86歲林義雄「但不打也會死」

禾馨81人違規接種！營運長喊「申訴」：仍必須謝謝高嘉瑜

單親媽育2子　紓困貸款過不了！每天只吃一餐：沒工作沒收入

最低599元再送2吃　漢來美食4家粵菜餐廳也推片皮鴨外帶

三級警戒擬延至712　律師自曝「1決定」：這次至少到7月底

母打疫苗後餵奶「女嬰吐血亡」　家屬不滿初驗！決意解剖找真相

北韓境內廣篩3萬人　WHO：依然是0確診

高端總經理把修女騙得團團轉　聖心校友：這樣人品的疫苗能打？

妹妹唱《死了都要愛》用生命嘶吼 唱到破音、卡痰...老爸淡定已麻痺

社會熱門新聞

高端總經理黑歷史起底！　「錢收一收就跑」被罵是漢奸

浮潛教練夜遊性侵　她逃出小琉球才敢報警

台中工廠大火！10多名移工一度受困　居民驚：爆炸了

台中23歲工人疑吸入木屑　從3.2公尺處墜下亡

男女大學生死前詭異畫面曝　她報平安後赴黃泉

即／台中大肚工廠起火　居民驚「我家附近爆炸了」

蛇蠍女50萬買凶斬殺偷吃夫　小三搬家逃死劫

死囚盼伏法：關到死更痛苦！比殺人還殘忍

高端總經理「漢奸事件」起底　2億廢墟留聖心操場

人夫重逢初戀　「長子變次子」賠30萬

殯葬會館藏住宅大樓！搭電梯遇「孝子捧罈」

人夫袋藏保險套、潤滑劑！「小三是男的」正宮崩潰

神鬼理專詐1.9億　落網僅剩40萬

高端總經理把修女騙得團團轉　聖心校友：這樣人品的疫苗能打？

更多熱門

相關新聞

綠營甩時中急尋「新神人」　南北各自鎖定他

綠營甩時中急尋「新神人」　南北各自鎖定他

新冠肺炎確診死亡數突破500人，雙北首長砲打中央防疫和疫苗採購政策，連醫界都向藝人求援，重創中央流行疫情指揮中心（指揮中心）領導威信，指揮官陳時中跌落神壇，綠營壓力大炸鍋！政學界均指出，善於創造「神級人物」的民進黨，為了挽回民心，開始擁戴在防疫上表現沉穩的高雄市長陳其邁，放生在「諾富特飯店事件」表現不佳的「儲君」桃園市長鄭文燦。政壇起落驚濤駭浪，一鄭二陳誰能在抗疫戰場拔得頭籌，值得進一步觀察。

高端總經理黑歷史起底！　「錢收一收就跑」被罵是漢奸

高端總經理黑歷史起底！　「錢收一收就跑」被罵是漢奸

居家快篩超商今開賣！單入350元

居家快篩超商今開賣！單入350元

台大醫揭真相：多起老人猝死與接種疫苗「無直接關係」

台大醫揭真相：多起老人猝死與接種疫苗「無直接關係」

高雄81歲老夫妻　穿情侶裝打疫苗

高雄81歲老夫妻　穿情侶裝打疫苗

關鍵字：

周刊王新冠肺炎台灣防疫.高端疫苗

讀者迴響

熱門新聞

獨／三級警戒擬延長至712　電影院、美術館維持「關閉」

獨／三級警戒擬延長至712　3大考量曝光

三級警戒擬「有條件微解封」　這3類場所可營業

快訊／焦糖陳嘉行勝訴momo親子台：現在糗了吧

即／端午連假陪妻回娘家過節　26歲汽車維修師確診

馮媛甄嫁30億豪門6年爆翻臉老公！

王浩宇第一次求救　曝兩個月虧損400萬

三級警戒延長到7／12　指揮中心回應了

熊熊開公司「董事長是張承中」！

《富爸爸，窮爸爸》作者警告：史上最大崩盤將臨

不驚喜包！中分貓1年來都長一樣

李威去年悄回台「虔心修佛拒接戲」

高端總經理黑歷史起底！　「錢收一收就跑」被罵是漢奸

童仲彥拍AV曬上空身材！網笑指「鮪魚肚」

三級警戒3度延長？六都首長「解封」意見一次看

更多

最夯影音

更多
瘋狂！他將老家牆壁鋸出人形洞 一身白躲縫中...奶發現狂叫逃跑

瘋狂！他將老家牆壁鋸出人形洞 一身白躲縫中...奶發現狂叫逃跑
英國達人巧手做「超擬真娃娃」！　客製化調整...精細外型成心靈寄託

英國達人巧手做「超擬真娃娃」！　客製化調整...精細外型成心靈寄託

全國三級警戒延長至712！拍板原因曝「怕報復性旅遊」

全國三級警戒延長至712！拍板原因曝「怕報復性旅遊」

雨神眷顧！南化水庫蓄水率100%　空拍記錄「湧流奔騰」壯闊畫面

雨神眷顧！南化水庫蓄水率100%　空拍記錄「湧流奔騰」壯闊畫面

93歲老翁打疫苗「躺兒懷中離世」　欲釐清死因需花30萬請法醫解剖

93歲老翁打疫苗「躺兒懷中離世」　欲釐清死因需花30萬請法醫解剖

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面