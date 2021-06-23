高端總經理「漢奸事件」起底　收錢落跑19年！2億廢墟留聖心操場

▲19年前，時任聖心女中董事長的孫知微修女（右）與時任校長的熊名昭多次出面解釋「地中海國際中心」與校方無關。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

高端疫苗本月才宣布二期解盲結果，但已在執政黨「期待」下申請緊急授權使用，總經理陳燦堅更成為高端門面，屢屢接受國內外媒體專訪，本刊調查卻發現，陳燦堅曾承租聖心女中校地經營「地中海俱樂部」，並在19年前無預警關閉，且「關門前1天都還在收會員」，荒謬行為也讓陳燦堅得到「漢奸」稱號。

本刊調查，聖心女中早年學費低廉，但隨著學生人數不斷增加，校方經濟負擔也越發沉重，陳燦堅在1991年到1994年擔任家長會長，他以「活化資產」為名向校方租地，將學校操場用來經營超奢華的「地中海俱樂部」，當時一張終生家庭會員卡要價50萬元，「地中海」卻在2002年底無預警倒閉。

▲從空中鳥瞰，仍然可以看見「地中海國際中心」的室內泳池和網球場，不難想像當年的盛況。

聖心女中前家長會成員阿傑（化名）提到，陳燦堅卸下家長會長職務後仍積極參與校務，1999年還與其他42人共同捐款成立聖心女中教育發展基金會，修女們對他百般感謝，家長們也對其「偉大情操」表示敬佩，陳燦堅則藉此機會推銷自家俱樂部，許多老師和家長則在他的鼓吹下加入。

「陳燦堅錢收一收就跑了，大家也因為這件事叫他『漢奸』。」阿傑回憶，當時「地中海」早已出現財務黑洞，陳燦堅為還自行砍價，個人會員從5萬起跳，「賺到最後一波」後就宣告倒閉，而地中海俱樂部週一公休，直到關門前的週日都還在招收會員，大家是當週二看見鐵門依然深鎖才發現大事不對。

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面對自己捅下的爛攤子，陳燦堅選擇當縮頭烏龜、避不見面，地中海俱樂部則否認惡性倒閉，強調是因經營不善才選擇關門，還寄了存證信函給每位會員，函中載明積欠的款項，並說明俱樂部的帳上已無分文現金，只剩價值上千萬元的設施器具，將「以現金搭配實物打折清償債權」，希望會員能寬容一些時日。

但這一拖就將近20年，後續的苦果皆由會員和校方承受，地中海倒閉後自然沒有人再付租金給學校，且因地上物占據校地，即使產權仍在校方名下，聖心女中也難以將土地收回使用，只能眼睜睜看著曾經的「富人天堂」凋零成鬼城。

「修女提到他都咬牙切齒，沒想到搖身一變成高端總經理。」阿傑提到，修女曾經估算，要解決「地中海」難題至少得花2億元，當中包括未歸還會員的1億8697萬元保證金和拆除費用，因無人能負擔此鉅款而僵持到現在，罪魁禍首如今卻風光無限，讓昔日會員和校方氣憤難耐。

本刊於21日下午二度致電高端公司，第一次高端稱發言人正在開會，第二次則回應發言人已經下班，且無法轉告相關問題，記者同時發送電子郵件詢問對陳燦堅的指控，但至截稿前未獲回應。聖心女中則發聲明回應，表示網路上言論不代表校方立場，土地產權仍屬財團法人新北市天主教聖心會所有，並未有任何變更情事。

▲近日網路瘋傳多篇自稱聖心女中校友的文章，內容指控高端總經理陳燦堅欺騙聖心女中的修女，將校地拿來蓋俱樂部及大樓。

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