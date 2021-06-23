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綠營甩時中！疫情炸鍋急尋「新神人」　南北各自鎖定他

日前美國捐助的250萬劑莫德納疫苗抵台，指揮中心指揮官陳時中（右）特地前去迎接，綠營人士認為，這有助政府民氣回升。（圖／報系資料照）

▲日前美國捐助的250萬劑莫德納疫苗抵台，指揮中心指揮官陳時中（右）特地前去迎接，綠營人士認為，這有助政府民氣回升。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

新冠肺炎確診死亡數突破500人，雙北首長砲打中央防疫和疫苗採購政策，連醫界都向藝人求援，重創中央流行疫情指揮中心（指揮中心）領導威信，指揮官陳時中跌落神壇，綠營壓力大炸鍋！政學界均指出，善於創造「神級人物」的民進黨，為了挽回民心，開始擁戴在防疫上表現沉穩的高雄市長陳其邁，放生在「諾富特飯店事件」表現不佳的「儲君」桃園市長鄭文燦。政壇起落驚濤駭浪，一鄭二陳誰能在抗疫戰場拔得頭籌，值得進一步觀察。

藝人賈永婕繼日前號召好友捐贈三百多台號稱「救命神器」的「高流量氧氣鼻導管全配系統」（HFNC）後，六月二十日得知醫護需要「動力濾淨式呼吸防護具」（PAPR），立刻包下全台僅剩的四十六台，還請代理商自歐洲進口一百台，超狂的行動力和善心被封為「抗疫女神」，網友大讚「妳比那些高官更明白基層的需要」。

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藝人賈永婕募資捐救命神器HFNC給醫院，引發社會各界迴響，也引發對於政府的不滿。（圖／翻攝自賈永婕臉書）

▲藝人賈永婕募資捐救命神器HFNC給醫院，引發社會各界迴響，也引發對於政府的不滿。

不只民間抗疫效率打趴中央，六月十八日，國民黨籍台中市長盧秀燕率先宣布將替一萬三千名鄰長施打疫苗，衛福部見狀火速發文強調「鄰長未符合第二類接種對象」，隔天卻突然髮夾彎，改口稱「鄰長有協助防疫的事實」。除了藍營執政的苗栗縣、雲林縣和嘉義市跟進，綠營執政的台南市和嘉義縣等也造冊預備效法，嘉義縣甚至建請中央擴大納入保母、社工和送瓦斯工人。

陳時中的民調滿意度，去年同期高達九成，狠甩藍綠各大要角，如今竟「墜崖」跌破五成。本刊調查，十分重視民調的民進黨，近來為了力挽狂瀾，開始拉抬高雄市長陳其邁和指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞的聲量，展開新一波的「造神運動」。例如疫苗開打後，民進黨立委王定宇貼出高雄市的施打影片，讚揚高雄市大型接種場地，安排現場音樂演奏撫慰人心；前民進黨立委、醫師林靜儀更大讚高雄市連路邊停車的問題都考慮到了，「高雄才是光榮城市。」而民進黨北市立委吳思瑤也藉著高雄市接種疫苗成績打擊北市府。

 

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