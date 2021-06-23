居家快篩超商今開賣！單入350元　「15秒＋等15分鐘」3步驟測完

▲居家快篩試劑今開賣。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

中央流行疫情指揮中心開放居家快篩，目前共有1款國產、4款進口試劑可以選擇，4大超商23日起陸續開賣，最低350元就可入手。

目前開放民眾購買的試劑包含國產的「福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」，以及4款進口試劑「羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組」、「盧西拉家用確可易新型冠狀病毒核酸檢測試劑」、「萊析樂家用新冠病毒核酸檢測組」、「英斯特家用新冠抗原快篩試劑」。

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●福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組

國產，由泰博科技生產，採用抗原檢測技術，陽性準確率約94％。

桃園以北有藥商許可之7-11門市將於23日下午2時30分起陸續開賣，價格部分單入裝售350元。

萊爾富北市迪化店、北縣五工店將於23日下午3時起開賣，1盒5入，售價1700元，每店各限量100盒，售完為止。

大樹、丁丁、、啄木鳥、佑全、躍獅、維康、杏一等連鎖藥局皆有貨源。

▲羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組。

●羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組

韓國製造，由台灣羅氏醫療診斷設備公司進口，採用抗原檢測技術，陽性準確率約91.1％。

OK mart將於24日起至30日開賣，消費者可透過會員系統於全台門市預購，每盒內含5組，售價1799元，預計7月9日開始取貨。

全家將於26日開賣，民眾可至門市現場購買，1盒5入售價1800元。

多數藥局皆可購買。

●盧西拉家用確可易新型冠狀病毒核酸檢測試劑

美國製造，由達亞國際公司進口，採用核酸檢測技術，陽性準確率約97％。

診所直購價1600元，通路價格約1800元。

●萊析樂家用新冠病毒核酸檢測組

美國製造，由萊鎂醫療器材公司進口，採用核酸檢測技術，陽性準確率約97％。

出貨價格約1800元，整體陽性一致率在8成至9成以上，未來有機會在藥局、4大超商或康是美、屈臣氏等藥粧店購入，就看業者是否有進貨。

●英斯特家用新冠抗原快篩試劑

美國製造，由興邁科技公司進口，採用抗原檢測技術，陽性準確率約85％。

出貨價格同樣大約落在1800元，鋪貨情形未定。

▲將試劑滴入檢驗盤後，等到15至30分鐘就可以知道結果。

●使用方式

至於買了快篩試劑該如何使用，步驟如下：

一、使用前先擤鼻子，再拿採檢棒。

二、將採檢棒伸入鼻腔2至2.5公分，抵住內壁大約15秒，左右鼻腔都要做。

三、放入試管攪拌，再滴入檢驗盤，至少等待15分鐘（不超過30分鐘），就可以知道結果。

此外，各廠牌也有推出詳細的示範影片。

▲羅氏快篩試劑操作影片如上。

▲福爾威創試劑操作影片如上。

▲盧西拉試劑操作影片如上。

▲萊析樂試劑操作影片如上。