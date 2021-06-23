台大醫揭真相：多起老人猝死與接種疫苗「無直接關係」

▲醫師YouTuber蒼藍鴿認為，許多長者的死亡和施打疫苗並沒有直接關係。（圖／翻攝自蒼藍鴿YouTube）

圖、文／鏡週刊

台灣近來陸續開放高齡長者施打疫苗，不過也爆出許多長者猝死時間與施打疫苗日期相近的消息，引發「長者猝死恐因接種疫苗」之擔憂；對此，醫師YouTuber蒼藍鴿昨（20）日就發布影片，表示他和許多醫事背景的友人都認為，基本上近來多起的長者死亡事件，和施打疫苗並無直接關係。

蒼藍鴿昨日於影片中表示，最近出現許多「長者打疫苗後猝死」的新聞，但事實上，如果大家記得的話，最一開始有一則新聞是有一名長者在打疫苗後，因為「吃粽子噎到而窒息」；蒼藍鴿對此也表明，這則新聞多數人都不會把他聯想為「長輩因疫苗而死亡」，而是會認為長輩是因「噎到」而死，因為多數人都對於長者的吞嚥能力有基本認識。

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因此蒼藍鴿也指出，他和其他具有醫事背景的友人普遍也都認為，就跟吃粽子噎死和打疫苗沒有關係一樣，現在大多數長者的「猝死」，和施打疫苗都沒有直接關聯，而是跟他們本身就高齡，並且患有高血壓、糖尿病等慢性病以及一些心肌梗塞、腦中風等急性病有關，因此「無論老人家施打新冠疫苗與否，這些人本來就是死亡的高危險群」。

蒼藍鴿說明，過去在沒有疫情的台灣，其實每天都還是會有幾百名7、80歲以上的老人家過世，只是台灣現在剛好「廣泛讓85歲以上的老人施打疫苗」，因此以機率來說打疫苗的時間跟老人死亡的時間點本來就會很相近。蒼藍鴿也表示，這其實就是「背景值」的概念。

蒼藍鴿解釋，所謂背景值就是說，在沒有施打疫苗的台灣如果每天有200個老人死亡，而有打疫苗之後台灣每天還是每天約莫200個老人死亡的話，代表老人死亡跟打不打疫苗沒有關係；各國在回歸統計後發現有沒有打疫苗，「背景死亡值」都是差不多的，也就是說廣泛接種疫苗後一天死亡的人數也沒有上升，疫苗並沒有致死。因此蒼藍鴿也總結稱：「其實這些死亡（老人猝死），都跟疫苗沒有直接關係。」強調持續關係並不等於因果關係。



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