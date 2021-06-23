高端總經理黑歷史起底！　「錢收一收就跑」被罵是漢奸

▲執政黨對高端疫苗寄予厚望，總統蔡英文去年初曾訪視高端疫苗公司，由總經理陳燦堅說明研發情形。（圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

新冠肺炎疫情持續嚴峻，至今已造成超過500人死亡，國人引頸期盼疫苗來解救眾生，執政黨將大部分的希望放在才剛解盲的高端疫苗上，高端總經理陳燦堅（69歲）還接受CNN專訪打包票自家產品的安全性，但本刊接獲投訴，指陳燦堅曾任天主教聖心女子高級中學家長會長，卻欺騙修女，用學校操場蓋地中海社區和地中海俱樂部大撈一筆，陳燦堅也因此得到「漢奸」稱號。

本刊調查，陳燦堅妻女皆為聖心校友，他因此在1991年到1994年擔任家長會長，並以活化資產為名向校方承租操場，佯稱是為學生興建活動中心並減低校方經濟壓力，實則是用於成立五星級的「地中海國際中心」。

▲「地中海國際中心」（圖右）用地原是聖心女中操場，高端總經理陳燦堅在擔任家長會會長時向校方承租，蓋高級俱樂部撈金。

不願具名的前會員阿國（化名）透露，「地中海」堪稱當時全國最奢華的俱樂部，坐擁河岸第一排無敵美景外，還有室內外泳池、SPA館、自助點心吧和宴會廳，上百人同時進入也不顯壅擠，「台語歌壇天后」江蕙、「金馬影帝」王道皆是當時常客，連紅極一時的亞力山大休閒健康俱樂部都自嘆不如。

高品質當然代表著高收費，阿國回憶，一張家庭的終身會員卡加上保證金要50萬元，每月還得付5000元的清潔費和最低消費，全盛時期的會員數超過1500人，地中海每月收入就高達數百萬元，負責人陳燦堅本該數錢數到手軟，「地中海」卻在2002年底無預警關門。

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「陳燦堅錢收一收就跑了，大家也因為這件事叫他『漢奸』。」聖心女中前家長會成員阿傑（化名）提到，陳燦堅卸下家長會長職務後仍積極參與校務，並藉機推銷自家俱樂部，許多老師和家長在他的鼓吹下加入，但「地中海」當時已出現財務黑洞，在「賺完最後一波」後就宣告倒閉。

面對自己捅下的爛攤子，陳燦堅選擇當縮頭烏龜、避不見面，地中海俱樂部則否認惡性倒閉，強調是因經營不善才選擇關門，還寄存證信函給每位會員，希望會員們能寬容一些時日，這一拖就將近20年，後續的苦果皆由會員和校方承受。

本刊調查，「地中海」至今仍積欠會員近2億元保證金未歸還，俱樂部倒閉後自然沒有人再付租金給學校，且因地上物占據校地，即使產權仍在校方名下，聖心女中也難以將土地收回使用，只能眼睜睜看著曾經的「富人天堂」凋零成鬼城，修女們私底下談起此人仍咬牙切齒、氣憤難平。

▲「地中海國際中心」19年前倒閉時，有會員在牆上噴寫抗議字眼洩恨。

而如今罪魁禍首搖身一變，成為風光無限的高端疫苗總經理，聖心校友們則難以接受，在網路上貼文道出真相，並對高端疫苗憂心忡忡，質疑「這樣人品的公司，高端的疫苗能打嗎？」希望他能「出來面對」，別讓一心辦學的修女們留下終生遺憾。

本刊於21日下午二度致電高端公司，第一次高端稱發言人正在開會，第二次則回應發言人已經下班，且無法轉告相關問題，記者同時發送電子郵件詢問對陳燦堅的指控，但至截稿前未獲回應。聖心女中則發聲明回應，表示網路上言論不代表校方立場，土地產權仍屬財團法人新北市天主教聖心會所有，並未有任何變更情事。

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