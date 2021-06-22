「立陶宛溫暖台灣人心扉」　外交部：見證「德不孤，必有鄰」真諦

▲外交部長吳釗燮。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

立陶宛在總理希莫特（Ingrida Simonyte）主持的內閣會議上決定，將捐贈兩萬劑AZ疫苗給台灣。對此，外交部發言人歐江安22日晚間表示，立陶宛的善心義舉，猶如雪中送炭，溫暖台灣2300萬國人的心扉，也再次見證「德不孤，必有鄰」的真諦。

立陶宛外交部長蘭柏吉（Gabrielius Landsbergis） 22日推文表示，「愛好自由的人們應相互協助」；另與會的經濟暨創新部長雅莫蒂（Ausrine Armonaite）也在推特及臉書上發文指出，「對立陶宛毫不猶豫協助需要幫助的真朋友感到驕傲」。

對此，外交部表示，立陶宛是歐盟第一個率先挺身捐贈台灣疫苗的國家，對於立陶宛政府以具體行動展現對台灣的誠摯友誼與關心，外交部表達由衷感謝。

有關立陶宛政府宣布捐贈台灣2萬劑AZ疫苗，相關後續作業，外交部表示，我方將會與立國政府單位保持密切聯繫，一有確認結果，將適時對外說明。

歐江安表示，去年4月當歐洲疫情嚴峻時，台灣也曾捐贈立陶宛10萬片醫療級口罩，協助其第一線醫護人員對抗疫情。如今台灣面臨疫情考驗時，立陶宛地理上離台灣雖遙遠，卻及時宣布捐贈我方疫苗。

歐江安說，立陶宛的善心義舉，猶如雪中送炭，溫暖台灣2300萬國人的心扉，也再次見證「德不孤，必有鄰」的真諦；讓堅信民主自由的台灣，在國人支持、日本、美國及國際友人的協助鼓勵下，更具勇氣與信心克服新冠肺炎的考驗。

外交部強調，面對全球疫情嚴峻與國際疫苗供貨短缺，外交團隊始終鍥而不捨，不斷努力透過各種管道積極爭取獲得更多疫苗，而政府將持續努力，強化與全球理念相近夥伴在公衛等領域加強交流合作；包括立陶宛在內，都是台灣作為民主自由國家及負責任的國際社會成員所樂願持續深化關係的對象與重點工作。