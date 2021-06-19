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美國加碼捐贈台灣250萬劑疫苗　政院：患難見真情

▲▼疫苗,莫德納,Moderna,新冠肺炎,疫苗接種。（圖／記者周宸亘攝）

▲美國捐贈台灣250萬劑莫德納疫苗。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳家祥／台北報導

美國政府宣布，將捐贈台灣250萬劑莫德納（Moderna）新冠肺炎疫苗，已在19日起運，預計20日送抵台灣。行政院發言人羅秉成表示，台美政府長期攜手合作抗疫，對於美國政府在台灣疫情嚴峻之際，將捐贈數量增加至250萬劑，台灣心存感激，未來將在國際共同抗疫基礎上，持續加深與美國政府間的合作夥伴關係。

羅秉成表示，台美政府長期攜手合作抗疫，值此台灣疫情嚴峻之際，美國政府於6月初表達願意捐贈台灣75萬劑疫苗，更於今日將數量增加至250萬劑，政府對於國際民主陣營盟友在患難之際，及時出手扶持相助的義行，心存感激。

羅秉成說，美方將原來要提供給臺灣的75萬劑疫苗，大幅加碼至250萬劑之多。對於美方的鼎力相助，政府再次表達對拜登總統所率領的美國政府、以及美國人民的誠摯謝意，亦將在國際共同抗疫基礎上，持續加深與美國政府間的合作夥伴關係。

外交部也表示，誠摯感謝美國政府捐贈疫苗給台灣，並將原來於本月6日宣布捐贈給台灣的75萬劑疫苗數量，大幅增加至250萬劑，以實際行動協助我國政府與全民對抗疫情，也展現美國對台灣的堅定支持與高度重視。

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