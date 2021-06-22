許淑華爆環南市場攤商女兒確診卻未匡列隔離　「柯文哲在擺爛！」

▲台北市議員許淑華。（資料照／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

台北市市場疫情燒不完！繼北農的第一果菜市場後，同樣位於萬華的環南市場也淪陷。台北市議員許淑華22日在臉書發文指出，市場攤商女兒確診，抓接觸者、篩檢、消毒，卻都民眾自己來，「柯文哲在擺爛，民眾只能自救！」

5月時，環南市場就有零星個案傳出，雖然緊急自主停業3天，但仍擋不住疫病蔓延，許淑華就在臉書貼出民眾陳情截圖，她指出，有一位市場攤商的女兒確診，但市府卻沒有做匡列，讓攤商繼續上班！其他攤商知道後打1999詢問，卻隔了整整一天才回覆，「如果該名攤商真的是確診者，這段時間疫情擴散怎麼辦！」

許淑華指出，還好市場自治會夠敏感，當下主動請該名攤商做篩檢，也自主消毒三天，等該攤商篩檢陰性後才讓他回市場上班，但許淑華也質疑，為什麼從抓出接觸者、請接觸者去篩檢、消毒，這些流程全部都是自己來？「台北市政府在哪裡？不要說精準疫調，根本連傳統疫調都做不到！」

許淑華質疑，攤商女兒確診了，這麼長的時間居然都沒有匡列她的家人，也沒通知攤商要篩檢、要隔離，後來還是她去問了，才知道他們住同棟但不同層，但難道完全沒接觸嗎！？

她怒批，要求台北市政府把疫調結果公佈出來已經要求很久了，今天還爆出北藝40群聚感染，全部的市民都知道現在台北市疫調匡列的漏洞有多大，就只有柯文哲還在狀況外，她講太久了，已經心灰意冷，北市府已經全盤失能，她把民眾陳情內容和處理情況都公布在臉書上，並在文末TAG「柯文哲請你張大眼睛仔細看」！