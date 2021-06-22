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台灣商圈產業觀光發展聯合總會　捐款助弱勢防疫

▲台灣商圈產業觀光發展聯合總會及台南市海安觀光商圈發展協會，捐贈新台幣21萬元予社會局救助金專戶，做為購買防疫物資之用，市長黃偉哲代表受贈並致贈感謝狀。（圖／記者林悅翻攝）

▲台灣商圈產業觀光發展聯合總會及台南市海安觀光商圈發展協會，捐贈新台幣21萬元予社會局救助金專戶，做為購買防疫物資之用，市長黃偉哲代表受贈並致贈感謝狀。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台灣商圈產業觀光發展聯合總會及台南市海安觀光商圈發展協會，捐贈新台幣21萬元予社會局救助金專戶，做為購買防疫物資之用，22日由聯合總會副總會長黃睿勲代表捐贈，市長黃偉哲代表受贈並致贈感謝狀。

協會理事長黃舜屏、媒合此次善心義舉的邱莉莉議員，以及蔡筱薇議員、呂維胤議員亦出席捐贈儀式，黃偉哲市長與議員共同感謝台灣商圈產業觀光發展聯合總會及台南市海安觀光商圈發展協會發揮「人饑己饑、人溺己溺」的精神，不僅是對於市府的肯定，更展現出堅強又溫暖的善心。

聯合總會副總會長黃睿勲表示，台灣商圈產業觀光發展聯合總會成立於2019年12月，涵蓋六都直轄市的全台48個商圈產業聯合會及商圈組織、產業公協會。總會成立宗旨在於把資源整合在一個良善的平台上，創造最大價值，推動台灣商圈產業蓬勃發展，提升觀光能見度，共同發想臺灣商圈產業觀光發展方向，而此一理念，正與台南市社會局公益平臺的宗旨相契合。

社會局長陳榮枝表示，台南市公益平台主要有兩大服務功能，其一為「提供捐贈資訊的整合」，藉由各項捐贈資訊登錄，讓註冊會員知道各行政區的捐贈資源情況，達到社會資源分配與共享的目的；另一功能是「資源的媒合」，透過指定捐贈協助特殊個案，可擴大弱勢對象的照顧。臺南市公益平臺自上線迄今，計有財團法人、社團法人、宗教團體及企業等181個單位加入會員，捐贈物資累計834筆，捐贈金額累計5036萬2813元，受益人次為25萬8889人。

黃偉哲市長感謝台灣商圈產業觀光發展聯合總會及台南市海安觀光商圈發展協會」將對社會弱勢的關懷化為實際行動，實踐企業社會責任，市長表示今年因疫情影響，經濟受到衝擊的弱勢家庭勢將增加，在政府資源有限的情況下，更需結合無限的民間資源，透過公私協力合作，讓政府部門及民間團體成為社會安定的堅實後盾，造福更多弱勢族群，共同創造更溫暖美好的大台南。

為了落實福利公益平臺之理念，並擴大扶助範圍，黃偉哲市長籲請各行各業共同加入助人行列，讓社會局可以妥善運用捐款照顧更多弱勢家庭，透過關懷弱勢讓溫暖持續傳遞，公私協力打造台南成為更美好的幸福城市。民眾倘有相關疑問，歡迎聯繫台南市政府社會局社會救助科06-2995686洽詢。

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