防疫期間家庭暴力有增加　黃偉哲呼籲防疫也要防暴！

▲台南市長黃偉哲指出，疫情期間大家都宅在家，家暴事件有增加之勢，黃偉哲除要求社會局、警察局全力查處防範外，也呼籲民眾防疫也要防暴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲22日下午指出，疫情期間大家都宅在家，家暴事件有增加之勢，黃偉哲除要求社會局、警察局全力查處防範外，也呼籲民眾防疫也要防暴！

台南市長黃偉哲表示，其他縣市在防疫期間有增加暴力事件的情形，家暴報案管道為警政、醫護及社政，經查台南的警政通報件數增加，而醫護及社政的通報數卻有減少的情形，因此市府團隊擔心有未發現的黑數存在，再次呼籲，大家在家裡，對於孩子及家人能夠多用愛與關懷，減少暴力相向，若有發現附近家庭疑似家暴，希望大家能夠勇敢舉報，在防疫期間，對於家暴仍是零容忍，防疫也要防暴。

針對兒少保護及家庭暴力通報部分，社會局長陳榮枝指出，以5月17日至6月20日統計，兒少保護通報案件110年比109年減少214件，家庭暴力通報案件減少238件，惟市長黃偉哲擔心有未被通報的存在，希望防疫期間透過宣導來保護服務，救援不打烊，提供社區通報部分，社區民眾若發現周遭有疑似受暴家庭或兒童虐待，請撥打保護專線：110、1999或「育兒安心照顧」LINE@線上通報，來增強通報，後續在輔導機制面上，提供被害人緊急安置庇護、心理諮商、經濟扶助、法律服務、未成年子女就學協助及其他需求服務。

黃偉哲也呼籲在防疫期間，穩定家庭關係，建立良好家庭關係，家人互相體諒，化解衝突，適時主動尋求社會局、各區社福中心或家庭教育中心協助。

另外，加強關懷獨老措施，社會局表示統計5月16日至今37區列冊獨居老人1795人，在發放口罩與關懷方面，由公所里長及里幹事協助發放及關懷5-6月服務3244人次，發放43686片口罩。至於問安與餐飲服務上，社區關懷據點提供電話問安，營養餐飲及C據點關懷服務計8681人次，而睦鄰志工計畫上成立260隊352名睦鄰志工，配對1120獨居長者，訪視關懷共2397人次。

高風險獨居關懷部分，對257位高風險獨居長者媒合慈濟基金會志工隊及社會局幸福志工隊關懷。台南市也會安排復康巴士或日照專車接送獨居長者接種疫苗，而獨居防疫旅館提供等待篩檢結果之獨居長者入住防疫旅館，住宿及交通費全額由市府補助，希望防疫期間關懷獨老可以加倍溫馨。

台南市警局長方仰寧表示，統計2021年比2020年同期的5月至6月21日期間，在家庭暴力部分增加213件，兒少保護增加17件，防疫期間由於居家防疫相處時間增加，易發生管教態度問題等暴力事件，防疫也要防暴，因此市府對於家庭暴力及兒少保護也依規定受理通報，報請社政及衛生單位處理，也提醒大家，若有聽聞家暴及兒虐案件，請主動撥打110或113通報警方，以防憾事發生。

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