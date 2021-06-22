北藝中心案「428人隔離」　蔡炳坤：按照SOP處理「目前情況良好」

記者蘇晏男／台北報導

台北市議員黃郁芬22日揭露北藝中心40工人確診，然而北市府卻未迅速掌握狀況，也未對外說明，呼籲北市府不要再試圖掩蓋事實了。對此案，北市副市長蔡炳坤22日在北市防疫記者會上表示，北藝中心方面，工務局和文化局完全按照SOP處理，且非常迅速。

蔡炳坤指出，5月27日工地通報一名清潔工卻診，馬上工地四個標全部停工，全面配合疫調及篩檢，居家隔離合計428人，全部篩檢；5月28日到6月14日停工期間，這428位居家隔離，經過篩檢，PCR陽性，接著接受隔離就醫治療。

蔡炳坤表示，整個工地經過三次全面消毒，後來召開的工程討論會議，決定可以復工，所以6月15日開設單一入口管制，PCR陰性才能進入，整個工程降載、工人減半，目前工地情況良好。

在記者會召開前，黃郁芬指出，北藝中心從5月21日到6月11日之間，總計快篩了400多名工地工程相關人員，後來經過PCR檢測，屬於台北市新工處負責的工地有30名工程人員確診，捷運工程局負責的標案工地有10名工程人員確診，「總計有40名工程人員確診形成群聚感染事件」，但市府卻完全沒有迅速掌握狀況，也並未對外界說明，恐形成士林地區繼長照機構後，另一處有群聚感染風險的地方。

黃郁芬呼籲，台北市政府應在下午三時半的記者會詳細說明所有狀況，給市民朋友清楚的交代，台北市長柯文哲是不是為了自己的政績，全然不顧施工人員的安危、置基層工作人員於疫情風險中，請柯文哲不要再蓋牌、不要再試圖掩蓋事實了。

▼北藝中心。（資料照／記者姜國輝攝）