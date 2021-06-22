新竹縣即起提供孕婦預約莫德納　5醫療院所開放登記

▲新竹縣宣布莫德納疫苗將會以孕婦為優先施打對象。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者林冠吟／新竹報導

美國捐贈的250萬劑莫德納疫苗已順利抵台，疫情指揮中心也正著手各縣市的疫苗撥配，對於即將到來的莫德納疫苗是否會優先給特殊族群施打？新竹縣長楊文科回應，會配合中央政策，將孕婦列為公費疫苗接種的第六類人員，即日起新竹縣的3300餘位孕婦都可以帶著孕婦健康手冊和健保卡，前往5家合作醫院預約施打。

250萬劑的莫德納疫苗已順利抵台！對於莫德納疫苗施打是否會有特殊政策或有特殊族群優先施打，新竹縣長楊文科對此表示，新竹縣將孕婦的安全擺在最先，會配合中央的政策，將孕婦列為公費疫苗接種的第六類人員，即日起新竹縣的孕婦們就可以帶著孕婦健康手冊和健保卡，前往5家合作的醫療院所預約接種疫苗，5家合作的醫療院所為東元綜合醫院、台大新竹台大分院生醫醫院竹北院區、中國醫藥大學新竹附設醫院、天主教仁慈醫療財團法人仁慈醫院、台北榮民總醫院新竹分院，預計將會有3382民孕婦受惠。

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楊文科指出，對於孕婦施打莫德納疫苗的部分，莫德納疫苗將會以孕婦為優先，孕婦施打前也會建議孕婦和醫生討論過後，再決定是否要選擇施打，在疫苗的品牌選擇上也可以自由選擇要施打AZ或是莫德納疫苗，後續也會再通知已預約接種的孕婦們，以避免有久候或群聚感染的風險。



▲新竹縣22日起開放全線孕婦攜帶孕婦健康手冊與健保卡，前往合作院所預約接種疫苗。（圖／翻攝自楊文科臉書）