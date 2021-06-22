立陶宛捐台2萬劑疫苗　他曝兩國2大關聯：任何地緣政治都很難取代

▲立陶宛外交部長在推特發文，表示立陶宛政府同意捐2萬劑疫苗給台灣。（圖／翻攝自推特）

記者趙蔡州／綜合報導

台灣政府去年新冠肺炎爆發初期，曾援助立陶宛10萬片口罩，如今在台灣疫情升溫之際，立陶宛22日決定捐贈2萬劑AZ疫苗。對此，律師呂秋遠感嘆，維繫兩國的情誼，不是10萬片口罩或2萬劑AZ疫苗而已，「我們有相似的歷史背景、共通的文化價值，這是任何地緣政治都很難取代的」。

呂秋遠22日在臉書表示，立陶宛是一個距離台灣遙遠的國家，座落在波羅的海旁邊，面積有65300平方公里，比台灣大一倍左右，但人口只有280萬上下，該國20日新增病例是51人，雖然本土沒有生產疫苗，但疫苗覆蓋率非常高，打過第一劑的已經有203萬人，第二劑也有88萬1千人，大概已有3成左右。

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他說，立陶宛1991年獨立後，過去跟台灣關係不是相當熱絡，雙方甚至沒有在對方首都設大使館，在立陶宛的事務由台灣幾個駐外使館一起處理，主要是由台灣駐拉脫維亞代表團兼任，協助在這個國家的外交工作。聽說明年會來台北設立機構，我們就拭目以待。

他指出，立陶宛外交部長宣布，捐贈台灣2萬劑AZ疫苗。立陶宛外交部長在推特寫下「今天早上，立陶宛政府同意捐2萬劑疫苗給台灣（附上國旗）。儘管力量不大，透過捐贈疫苗這件事，還是可以展現我們與台灣人民一起堅定對抗肺炎的信念。我們都熱愛自由，應該彼此照顧」。

▲立陶宛宣布捐贈台灣2萬劑AZ疫苗。（圖／路透社）

呂秋遠表示，如果你知道立陶宛過去的歷史，就會知道外交部長這一段話，相當有意義，「早在13世紀就已有立陶宛大公國存在，但18世紀先被瑞典攻佔，後又被俄羅斯、普魯士、奧地利瓜分，甚至成為俄羅斯帝國的一部份。第一次世界大戰被德國佔領，後來短暫獨立卻立刻被波蘭併吞。二次大戰期間，被劃入納粹德國的勢力範圍，接著被蘇聯與德國輪流出賣，戰後則被蘇聯併吞，成為共產蘇維埃的一部份，直到1991年才正式獨立至今」。

他感嘆，立陶宛發展指數很高，為東歐穩定成長的國家，但卻經歷過長達二百年以上的亡國歷史，又曾是蘇聯的一部份，對於共產主義中國，應當有更深的體會「維繫兩國的情誼，當然不是10萬片口罩，或是2萬劑AZ疫苗而已。我們有相似的歷史背景、共通的文化價值，這是任何地緣政治都很難取代的」。

最後，他也感謝立陶宛政府及所有的立陶宛人民，「大恩大德同樣來日再報，以後如果有立陶宛人要打離婚訴訟，我一定免費幫忙。雖然，解封之後，我還是會優先去日本玩就是了」、「不對，聽說這個國家，正妹非常多，我還是再想想好了」。

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