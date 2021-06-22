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柯文哲宣布「批發市場專案」　全市萬名批發市場人員全打疫苗

▲▼台北市長柯文哲、副市長黃珊珊、蔡炳坤。（圖／北市府提供）

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

記者陳家祥／台北報導

台北市政府22日召開防疫記者會。台北市長柯文哲宣布AZ疫苗的新增施打規劃，強調可以犯錯，但不可以犯第2、3次，會把北農的施打計畫改成「台北市批發市場專案」，未來針對北市的批發市場共約10540人，全部優先施打疫苗。

北農在5月底就陸續有零星確診個案出現，雖然北農強調在端午節前夕針對下轄的第一、第二果菜市場進行大規模普篩，但為時已晚，6月16日被爆出有18人確診。隨後感染仍持續擴大，6月20日，北農相關場域總計有45人確診，感染風暴全面爆發。

柯文哲22日下午召開防疫記者會，針對北農群聚感染風暴，他表示，我們可以犯錯，但不可以犯第2、3次，現在AZ疫苗還有剩下一些，我們把北農的施打計畫改成「台北市批發市場專案」。

柯文哲說，因為發生在北農的事情，不小心會發生在其他大批發市場，比方說畜產公司、魚產公司、花卉甚至環南批發市場，他們都有個特色，來自全省各地在那裡，下午又各自回家，所以那要做追蹤很困難，而且每天來的人數也不見得一樣，戶籍也不只台北。

柯文哲指出，因為在北農的例子，決定把整個台北市大的批發市場，全部比照北農方式，在最短時間內全部打疫苗。

所以現在打疫苗的順序，當然醫院第一優先，還有防疫專責旅館的工作人員；再來是長者要優先，因為一但感染的死亡率太高，「兩害相權取其輕，80歲以上感染一次死亡率20%，實在太高」。下一個就是在管理上很困難的，做防疫工作成本很高的，要優先打。

接著柯文哲說名，希望在這禮拜，把打疫苗的人員重新整理一遍。第一，批發市場，10540人；第二，過去打AZ疫苗第一劑的，時間到要打第二劑的，13781人；第三，街友，700人；第四，鄰長，9197人；第五，75歲以上外籍人士，333人。

▲▼台北農產運銷公司,北農,菜價,蔬果交易,批發市場,第一果菜市場。（圖／記者李毓康攝）

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