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大數據曝光！藍營分析：綠營側翼影響力比民進黨粉專還強

▲▼綠營側翼大數據揭秘。（圖／陳冠安臉書）

▲綠營側翼大數據揭秘。（圖／陳冠安x黨革青臉書）

記者徐政璿／台北報導

蔡英文政府執政挨批「網軍治國」，國民黨青年部主任陳冠安以大數據分析10個綠營側翼粉專，在1個月裡就產出4500篇大內宣貼文，他也發現，側翼的網路影響力比民進黨自身粉專還強。

陳冠安統計，10個綠營側翼粉專分別為：「孟買春秋」、「瘋狂打臉94爽！」、「肯腦溼的人生相談室」、「抓到了！這梗很綠」、「只是堵藍」、「只是堵藍」、「柯粉的超譯天地」、「我不綠，只是堵藍」、「台灣人．台灣是咱的國家」、「打馬悍將粉絲團」。

陳冠安表示，綠營中央空戰的主力正規軍「蔡英文」、「蘇貞昌」和「民進黨」粉專當中，即使是發文最頻繁的「民進黨」，日均發文數也僅3.4篇，產量低的同時也造成傳播能力相較不足，把「民進黨」與這10個側翼粉專放在一起比較，單月總心情數竟只能排第5、總分享數更是只有第9。

陳冠安指出，要知道以粉絲數來說，這10個側翼粉專最多者僅是「民進黨」的一半，而最少者僅有其34分之1，若單純以此作為指標來看，粉絲數更少的側翼竟能比粉絲數更多的正規軍有網路影響力，這也是為何綠營被罵都要砸錢經營網路、搞宣傳的緣故。

陳冠安進一步分析，更令人感到詫異的是，擁有近300萬、全台政治人物粉絲數最高的「蔡英文」，以心情數來看，竟只是「打馬悍將粉絲團」和「瘋狂打臉94爽！」的總和。

陳冠安說，權力使人腐化，用在如今以側翼、網軍來對人民認知作戰的綠營，再適合不過，短短一個多月時間，檯面上，就出現林瑋豐的反串、范綱皓的假訊息、謝佩芬的紮稻草人，讓每一位台灣人每一分一秒的網路活動，都可能接觸到綠營資訊，「台灣彷彿回到戒嚴」。

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