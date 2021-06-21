國民黨：大數據解密綠營側翼　1個月狂PO「4500篇貼文」

▲綠營側翼大數據揭秘。（圖／陳冠安臉書）

記者徐政璿／台北報導

蔡英文政府執政挨批「網軍治國」，國民黨青年部主任陳冠安以大數據分析10個綠營側翼粉專，在1個月裡就產出4500篇大內宣貼文，他抨擊「抹黑、反串、自導自演、大內宣、一條龍產銷」。

陳冠安表示，從大數據系統看相當清楚，以過去一個月（5/21-6/20）來看，檢索討論國民黨、民進黨和柯文哲的側翼粉專，先撇除掉有名有臉的如焦糖，或是發文類型不一定是政治攻防為主，如486先生，以每日發文數來看前10名依序分別如下：

「孟買春秋」26.5篇、「瘋狂打臉94爽！」20.3篇、「肯腦溼的人生相談室」19.2篇、「抓到了！這梗很綠」17.4篇、「只是堵藍」12.4篇、的「只是堵藍」12.2篇、「柯粉的超譯天地」11.9篇、「我不綠，只是堵藍」10.6篇、「台灣人．台灣是咱的國家」8.7篇、「打馬悍將粉絲團」8.1篇。

不過，陳冠安說，發文數並不等於網路影響力，從圖表可以很清楚看到，第1名「孟買春秋」的日均發文數是第10名「打馬悍將粉絲團」的3倍，但心情數和分享數卻僅有後者的4分之1和5分之1，有不少網路影響力更高的綠營粉專就不在其列。

陳冠安表示，之所以用發文數作為排行方式，道理其實就跟PTT會用發文時序來判別網軍與否一樣，以通常概念來說，義勇軍、個體經營戶或非專職人員，是比較難像這份榜單上的粉專一樣，一天如此頻繁之發文。

陳冠安解釋，像「瘋狂打臉94爽！」、「只是堵藍」、「打馬悍將」這類發文類型多屬原創圖文，而非「孟買春秋」這類有時只是心情抒發或單純轉貼，因為即使圖文品質再如何不高，負荷全職工作的人是不太可能有如此多心力與時間，進行動輒10、20則發文。

對於側翼粉專的背後經營者，陳冠安強調，自由工作者、團隊或專職人員這類型則是更可能的猜測；當然，這並不意味這些網路經營必然有受取報酬，也可能是衣食無虞者自發性的忠黨愛國行動。

陳冠安說，光是列出來的這10個側翼粉專，在1個月裡，就產出4500篇貼文，獲得866萬按讚，35萬分享，如果加上其他數10個有規模的側翼粉專，以及政府機關和綠營政治人物，活脫就形成綿密的綠色網軍帝國。讓每一位台灣人每一分一秒的網路活動，都可能接觸到綠營資訊。

陳冠安諷刺，擁有這樣規模資訊傳播能力的執政黨，卻整天在宣揚假訊息和認知作戰的危害，這是捍衛民主還是在當老大哥？「台灣彷彿回到戒嚴」，施明德如是說。

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