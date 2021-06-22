抓到了！民進黨罵簽ECFA是乞丐　他狠諷：還不廢除嗎？

▲行政院長蘇貞昌、總統蔡英文。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨台北市議員羅智強抨擊台灣靠日本、美國捐贈COVID-19疫苗是「疫苗乞丐」，引來總統蔡英文回擊稱「這樣的說法並不恰當」。國民黨文傳會副主委黃子哲翻出民進黨2013年的臉書貼文，發現民進黨過去就形容台灣簽ECFA是乞丐，他抨擊「如今民進黨執政5年多，ECFA沒廢也不敢廢？」

民進黨2013年1月11日在臉書發文，抨擊當時國民黨政府在2010年簽署ECFA發之後，台灣產品在中國的市佔率竟然從8.3%降到7.1%，「國民黨天天帶著喊『中國會讓利』，把中國當冤大頭，把台灣當乞丐。然而事實上，對方也未曾讓利，我們已經面子裡子已經雙輸。」

對此，黃子哲在臉書發文抨擊，當年民進黨痛批簽ECFA是把台灣當乞丐，結果執政後ECFA沒廢也不敢廢，還多次強調台灣出口中國貿易額屢創新高，「難道民進黨也是把台灣當乞丐？而且還洋洋得意？」

黃子哲說，雖然羅智強「疫苗乞丐」的說法，容易讓外界簡化解釋成受捐贈就是乞丐，確實在論述上可以更精確，然而羅智強強調的是民進黨在疫苗布局上的延誤與失敗，這是不爭的事實，「民進黨及綠營人士要對疫苗乞丐說來批鬥也不是不行，但先為過去所謂簽ECFA是把台灣當乞丐的汙衊，先認錯及道歉。」