高雄男討18萬債務不成！蛋洗雞排攤　再開宣傳車貼母子照嗆聲

記者黃子倩／高雄報導

高雄有名許姓男子因簽賭六合彩積欠18萬賭債還不出！沒想到債主轉頭找上他的母親，前往她所經營的雞排攤位丟擲雞蛋，並聲稱要追討她兒子欠下的債務，過程中不斷嗆聲：「若不出面解決，生意不用做了」。更誇張的是對方還開了一部廣告車在雞排攤前放送廣播羞辱，搞得雞排攤生意根本做不下去，所幸事後求助警方，才成功讓對方開來的宣傳車開離，並將討債男子依恐嚇與公然侮辱罪送辦。

▲陳男為了討債除了朝雞排攤丟雞蛋，還開宣傳車貼上母子的照片以廣播羞辱對方。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方指出，這起事件發生在上個月10日，受到恐嚇的李姓婦人報案指出，她兒子因為積欠債務、不曉得去向，且和她許久沒有聯繫，但因為兒子先前簽賭六合彩，欠了對方18萬元，討債的陳姓男子多次前來找積欠債務的兒子未果、心聲不滿，5月1日先到李姓婦人經營的雞排攤位丟擲雞蛋、嗆聲，要他們還錢否則「生意就不要做了」。

▲陳男為了討債除了朝雞排攤丟雞蛋，還開宣傳車貼上母子的照片以廣播羞辱對方。（圖／記者黃子倩翻攝）

誇張的是，陳男為了討18萬債務，對著雞排攤丟擲雞蛋外，5月10日甚至親自駕駛宣傳車到雞排攤附近，播放廣播羞辱他們母子，並在車上張貼他們兩人的照片，如此行徑，對經營雞排攤的李姓婦人來說實在不堪其擾，被逼到精神接近崩潰，因此到派出所報案尋求協助。

警方接獲報案後依規定受理，循線緝獲犯28歲的陳姓男子，陳男對於他討債時的恐嚇行為坦承不諱，訊後依恐嚇罪與公然侮辱罪將陳嫌函送高雄地檢署偵辦；新興分局強調，警方對於任何暴力等犯罪滋擾行為都一定會積極蒐集證據，依法嚴辦到底，不容有重大違法脫序行為發生，以有效確保轄區治安平穩，防止危害衝突擴大。

▲警方接獲報案將討債的陳男逮補，依恐嚇、公然侮辱罪送辦。（圖／記者黃子倩翻攝）

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