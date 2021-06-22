「混打疫苗」是趨勢？　張上淳提「考量關鍵」：不同廠牌難推論

▲中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣目前有AZ和莫德納疫苗可接種，而國際近期也不斷有混打資訊，更直指保護力更好，感染科專家黃立民也認為，混打疫苗是未來全球新冠防治趨勢。對此，中央流行疫情指揮中心表示，的確有看到國外有混打，但不同廠家的疫苗，是不是可以直接這樣推論有好的保護力，以嚴謹的態度來說，還會希望有其他佐證資料。

國外陸續有混打疫苗實驗，也有結果顯示打完AZ後，接種mRNA疫苗抗體保護力比較好。專家小組召集人張上淳坦言，現在國際上的確有混打疫苗的狀況，除了副作用比例比較高，也沒有特別嚴重不良反應，確實有看到幾百例資料，第二劑改打輝瑞BNT mRNA平台做出的疫苗，比第二劑打AZ來說，抗體保護有比較好。

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張上淳也表示，過去做很多建議和指引，並不是完全根據自己資料，很多是參考國際重要資料，足夠實證資料是重要依據。但針對混打，他也表示，嚴格來說，「不同廠家是不是可以直接推論說，打輝瑞有很好保護力，就推論莫德納有很好保護力？」可能無法這樣推論。

張上淳說，雖然輝瑞和莫德納都是mRNA的疫苗，但是不同廠家的疫苗，是不是可以直接這樣推論有好的保護力，以嚴謹的態度來說，還會希望有其他佐證資料，或是至少也要有少量資料去推論。