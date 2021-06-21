7月高端可供貨？　蔡英文：國際領袖都講有自產的疫苗最安全

▲總統蔡英文接受張雅琴專訪。（圖／翻攝直播畫面）



記者陶本和／台北報導

針對國產高端疫苗的討論，總統蔡英文21日接受媒體訪問時表示，以現在國際供給那麼緊張的情況下，很多國際領袖都出來講，最安全的還是要有自己生產的疫苗，這有戰略上的意義。

高端疫苗在二期人體試驗尚未解盲前，蔡英文有率先宣布預計7月底可以開始供應第一波國產疫苗，引起外界討論；而中研院院士陳培哲則表示，國產疫苗審查最大的困難就在蔡英文，認為她已經講了7月底要打國產疫苗，在這種情況下，食藥署難擋總統府的壓力。

對此，蔡英文晚間接受電視媒體專訪時表示，7月只是一個目標，如果有仔細聽她講的話，是希望7月底有第一波供給，但沒有說一定要在什麼時候打高端疫苗，當時連解盲都還沒，不知道最後會不會成功，但希望成功的話，7月底可以有第一批供貨。

蔡英文強調，以現在國際供給那麼緊張的情況下，很多國際領袖都出來講，最安全的還是要有自己生產的疫苗，有戰略上的意義。

不過，蔡英文指出，這是科學問題，也是專業問題，一個疫苗是否可以成功發展，必須經過主管機關核可上市，這都是專業問題，不是政治問題，高端要能成功上市，必須經過主管機關依照科學標準來檢查這些疫苗是否符合上市規定。

蔡英文強調，我們是民主法治國家，不是威權國家，要對自己的國家體質要有信心。