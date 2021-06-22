屏東孕婦23日起「自選莫德納或AZ」　經婦產科醫師評估再接種

▲▼屏縣6/23日起，孕婦可自行選擇接種「莫德納或AZ疫苗」 。（圖／屏東縣政府提供，資料照片，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東連15天+0，縣長潘孟安臉書宣佈「一針守護兩人」！明天（23日）起「屏東縣孕婦」開放自行選擇接種「莫德納或AZ疫苗」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

潘孟安臉書說，上週美國250萬劑莫德納疫苗訊息傳來後，屏東也向指揮中心建議，除了1-3類懷孕同仁優先外，也要優先開放全國孕婦朋友施打疫苗，謝謝指揮中心調整最新順位，一針守護兩人！

潘說，讓孕婦自行選擇施打莫德納或AZ疫苗，除了全縣14家責任合約醫院外，再加入安和醫院、優生婦產科醫院兩家合約醫院，更要請孕婦朋友先讓婦產科醫師完整評估後，再就近到16家醫療院所預約接種！

目前屏東獲撥3500劑莫德納疫苗，皆以指揮中心規定資格在責任醫院施打，已施打2072劑，使用率56.3%，請符合資格的朋友，預約安排接種。

另外，縣長提醒國中畢業生，「110學年度屏東區高級中等學校免試入學」，6/24 12：00-6/30 17：00，開始網路選填志願，請家長們提醒孩子們不要忘記！

►Her今天推出「Panasonic國際牌熱銷料理家電Top3」包括微波爐、烤箱、咖啡壺，特價2650元起烹飪手藝大躍進宅在家煮三餐、烘焙、喝咖啡都方便