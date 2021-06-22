80歲嬤「只記女兒在頭份」　桃園獨自搭車南下體力透支倒街頭

▲桃園8旬嬤獨自搭車到苗栗找女兒，因體力不支倒臥街頭，經警查明身分後，順利通知家人前來接回 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

桃園縣1名邱姓失智老婦（85歲），21日上午獨自從龍潭搭車前往苗栗找女兒；不料，因忘記女兒住址而在頭份街頭遊蕩，最後因體力不支跌倒在馬路上。民眾見狀趕緊報警求援，經警方以M-POLICE系統查詢後，順利通知家人並將老婦接回家。

頭份警方表示，這名邱姓老婦21日上午獨自從龍潭搭公車至頭份，欲前往住在頭份市上興里的女兒家，因忘記住址在頭份街上閒逛，傍晚5時許因體力不支在頭份市中正路跌倒，被路過民眾發現報警處理；警方抵達後並通報救護車前來，經救護人員評估無生命危險，但老婦表示不願就醫，警方只好將她帶回派出所暫時安置。

老婦家人表示，老婦家人於11時許發現她未返家，即在家附近找尋未果，十分焦急，下午1時許前往派出所報失蹤人口，請求警方協助找尋；所幸於晚間接到頭份警方找到人的消息，非常開心，立即由住在頭份的女兒至派出所將老婦順利接回家。

頭份警分局長何孟宗呼籲民眾，家中如有易走失之老人，應多多關懷並隨時注意行蹤，除了向相關單位申請「愛心手鍊」外，另可洽詢本分局進行指紋建檔，以利走失時協助尋回，歡迎轄區民眾多加利用。

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