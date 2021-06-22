　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

80歲嬤「只記女兒在頭份」　桃園獨自搭車南下體力透支倒街頭

▲桃園8旬嬤獨自搭車到苗栗找女兒，因體力不支倒臥街頭，經警查明身分後，順利通知家人前來接回 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲桃園8旬嬤獨自搭車到苗栗找女兒，因體力不支倒臥街頭，經警查明身分後，順利通知家人前來接回 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

桃園縣1名邱姓失智老婦（85歲），21日上午獨自從龍潭搭車前往苗栗找女兒；不料，因忘記女兒住址而在頭份街頭遊蕩，最後因體力不支跌倒在馬路上。民眾見狀趕緊報警求援，經警方以M-POLICE系統查詢後，順利通知家人並將老婦接回家。

頭份警方表示，這名邱姓老婦21日上午獨自從龍潭搭公車至頭份，欲前往住在頭份市上興里的女兒家，因忘記住址在頭份街上閒逛，傍晚5時許因體力不支在頭份市中正路跌倒，被路過民眾發現報警處理；警方抵達後並通報救護車前來，經救護人員評估無生命危險，但老婦表示不願就醫，警方只好將她帶回派出所暫時安置。

老婦家人表示，老婦家人於11時許發現她未返家，即在家附近找尋未果，十分焦急，下午1時許前往派出所報失蹤人口，請求警方協助找尋；所幸於晚間接到頭份警方找到人的消息，非常開心，立即由住在頭份的女兒至派出所將老婦順利接回家。

頭份警分局長何孟宗呼籲民眾，家中如有易走失之老人，應多多關懷並隨時注意行蹤，除了向相關單位申請「愛心手鍊」外，另可洽詢本分局進行指紋建檔，以利走失時協助尋回，歡迎轄區民眾多加利用。

Her今天推出「Panasonic國際牌熱銷料理家電Top3」，包括微波爐、烤箱、咖啡壺，特價2650元起。

►她長期手做工藝關節退化　骨骼肌肉血管栓塞法「8分痛減為2分」

ET快訊
50歲女打AZ當晚死亡！生前無特殊病史　衛生局曝驚人死因
蘇貞昌曝下一波打疫苗名單！　全國13類別出爐
網紅90歲阿嬤打AZ　「身體冒2驚人變化」
沈富雄曝「6/28解封」4關鍵　悲嘆：完了！恐再等2個月
快訊／新一波雨區擴大往北東炸　14縣市「豪大雨」特報
周玉蔻看破高嘉瑜！　怒嗆：今天就辭立委退政壇
獨／北農、士林長照群聚連還爆　北市府認失職懲處衛生局
打完疫苗親餵乳「2月大女嬰亡」　高大成斷死因這樣說
快訊／疫情趨緩是否解封？　蘇貞昌指示指揮中心了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

80歲嬤「只記女兒在頭份」　桃園獨自搭車南下體力透支倒街頭

14家企業捐120台救命神器　鄭文燦：轉11家責任醫院

防疫警戒「微解封」　黃偉哲：建議中央開放性場館及校園運動場解封

82歲翁拿拐杖冒雨打疫苗　東港警擔心安全護送返家

停辦豐年祭！花蓮吉安部落頭目取得共識　活動經費投入防疫

台東連11天+0！第二波接種預約開跑　首日上午逾5成

93歲翁打疫苗「高燒4天」！倒兒子懷裡離世…他哭崩：真的沒關聯嗎

賈永婕「救命仙女」真的來了！　基隆礦工醫院嚇到超感動

和里長站在一起！　陳亭妃、陳怡珍贈2000個防護面罩給里鄰防疫志工

金門男遭匡列隔離「到處找人喝酒」　當地居民嚇壞...人找到了

吳宗憲爆氣槓「安和里里長」怒提告！　 捐11萬快篩劑被酸：變打工仔？

小猩猩「被關雞籠10個月」四肢扭曲　忍痛哀號接受復健...最終重獲新生！

鼠薯直播謝日本.美國..還模仿利菁　業配衛生棉「發燒/發騷都能用」黑白教XD

神隊友！醫護缺「PAPR呼吸器」　賈永婕霸氣砸5百萬捐贈146台

瘋狂！他將老家牆壁鋸出人形洞 一身白躲縫中...奶發現狂叫逃跑

渣男友展出「倒L型雕像」藏變態暗示　《無法抗拒的他》韓韶禧崩潰反遭嗆

醫生夫婦為挽救生命延期婚禮！　男方事後確診「存活機率僅10%」

雨神眷顧！4座蓄水量突破3億噸　南化水庫探底→自然溢流美景

不滿女友傷口留血跡！男大鬧急診　狂飆國罵、砸病歷...還持鋁棒攻擊

萌娃被媽親臉頰「幸福到燦笑」　爸爸一親秒爆哭：不要碰我啦

80歲嬤「只記女兒在頭份」　桃園獨自搭車南下體力透支倒街頭

14家企業捐120台救命神器　鄭文燦：轉11家責任醫院

防疫警戒「微解封」　黃偉哲：建議中央開放性場館及校園運動場解封

82歲翁拿拐杖冒雨打疫苗　東港警擔心安全護送返家

停辦豐年祭！花蓮吉安部落頭目取得共識　活動經費投入防疫

台東連11天+0！第二波接種預約開跑　首日上午逾5成

93歲翁打疫苗「高燒4天」！倒兒子懷裡離世…他哭崩：真的沒關聯嗎

賈永婕「救命仙女」真的來了！　基隆礦工醫院嚇到超感動

和里長站在一起！　陳亭妃、陳怡珍贈2000個防護面罩給里鄰防疫志工

金門男遭匡列隔離「到處找人喝酒」　當地居民嚇壞...人找到了

藝術品金融商品化時代來臨！ 台灣推出全球第一檔藝術品融資服務

割喉牙醫1死2傷！國立高材生3度判無期　遺孀泣：台灣成免死天堂

上舖嗨玩跳高高！6歲妹遭「吊扇割臉」秒噴血　險砸眼珠釀失明

外送哥取餐「收到飲料和小卡片」　一看險飆淚：第1次被當英雄

獨家合作！東森購物網攜手「RO仙境傳說」 祭出超強百萬大獎

溫網／莊吉生今晚會外賽先碰德國　梁恩碩首戰硬拼頭號種子

注意！新冠肺炎家用快篩試劑「9大Q＆A」　哪裡買、適用情況一次看

秒變飯店大廚！10分鐘端出5星級好料　還有頂級合菜自取88折

1小時賣出100份！凱菲屋「499元龍蝦」人氣高　每日限量最多200份

蘇貞昌拍板殯葬人員、雙鐵優先打疫苗　下一波全國13類別出爐

地方熱門新聞

93歲翁打疫苗高燒4天！倒兒懷裡離世

賈永婕真的來了！礦工醫院超感動

金門男遭匡列隔離「到處串門子」　人找到了

陳亭妃、陳怡珍贈防護面罩給志工

桃機疫苗接種站開打　每日800人

安南警雨中接送民眾揪感心

花蓮吉安停辦豐年祭 活動經費投入防疫

屏科大防疫小物酒精筆　保護全校師生安全

桃園2萬名孕婦　優先施打莫德納疫苗

翁拿拐杖冒雨打疫苗　東港警擔心安全護送返家

建議開放性場館及校園運動場解封

北農爆群聚感染嚇到屏東　縣府急設3快篩點

高一新生報到後確診　這關鍵解除警戒

等著打莫德納疫苗？陳其邁：效果與AZ同

更多熱門

相關新聞

記者會焦點！網全在看他：防疫新戰神

記者會焦點！網全在看他：防疫新戰神

中央流行疫情指揮中心每天下午2點召開記者會說明最新疫情發展，除了民眾熟悉的陳時中以及最近爆紅的羅一鈞外，網友今（21日）發現新焦點，指出醫福會執行長王必勝報告時幾乎不用看稿、口條清晰、邏輯清楚，「會不會功高震主？」貼文一出後，立刻引起鄉民熱議。

即／苗栗+3皆移工　無公共場所足跡史

即／苗栗+3皆移工　無公共場所足跡史

快訊／無照男國道自撞！少女噴飛命危

快訊／無照男國道自撞！少女噴飛命危

苗栗確診者發2至5萬元　網：鼓勵染疫？

苗栗確診者發2至5萬元　網：鼓勵染疫？

即／苗栗2死！86歲翁打完疫苗隔2天…睡午覺醒不來亡

即／苗栗2死！86歲翁打完疫苗隔2天…睡午覺醒不來亡

關鍵字：

桃園8旬嬤失智苗栗

讀者迴響

熱門新聞

美宣布第2波捐疫苗名單：包括台灣

即／51歲前微軟工程師「打完疫苗猝死」

肖戰爆熱戀《如懿傳》女星　工作室火速聲明

台藝人突暴走「不打大陸疫苗是弱智」！

快訊／張亞中捐1千萬劑疫苗　衛福部終於回函了

蕾菈翻出「黏黏套子」一問男友崩潰

《富爸爸，窮爸爸》作者警告：史上最大崩盤將臨

黃大謙鑰匙插車上　1個月後出門崩潰

即／媽「打完疫苗餵母乳」！隔天女嬰猝死

綠界科技7/1漲運費　最多漲75元

正妹網紅靠辣照吸40萬粉！　「原況功能」洩真面目

「勞工紓困貸款」核貸塞車　銀行點出有3種人遭拒機率高！

蘋果「舊換新」價目更新！　6款舊機身價上漲

漢翔航空千人打完疫苗　遭爆：什麼身分類別可先打？

詩人吳岱穎睡夢中辭世 享年45歲

更多

最夯影音

更多
吳宗憲爆氣槓「安和里里長」怒提告！　 捐11萬快篩劑被酸：變打工仔？

吳宗憲爆氣槓「安和里里長」怒提告！　 捐11萬快篩劑被酸：變打工仔？
小猩猩「被關雞籠10個月」四肢扭曲　忍痛哀號接受復健...最終重獲新生！

小猩猩「被關雞籠10個月」四肢扭曲　忍痛哀號接受復健...最終重獲新生！

鼠薯直播謝日本.美國..還模仿利菁　業配衛生棉「發燒/發騷都能用」黑白教XD

鼠薯直播謝日本.美國..還模仿利菁　業配衛生棉「發燒/發騷都能用」黑白教XD

神隊友！醫護缺「PAPR呼吸器」　賈永婕霸氣砸5百萬捐贈146台

神隊友！醫護缺「PAPR呼吸器」　賈永婕霸氣砸5百萬捐贈146台

瘋狂！他將老家牆壁鋸出人形洞 一身白躲縫中...奶發現狂叫逃跑

瘋狂！他將老家牆壁鋸出人形洞 一身白躲縫中...奶發現狂叫逃跑

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面