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苗栗確診者發2至5萬元「死亡家屬最高領25萬元」…網：鼓勵染疫？

▼▲苗栗縣19日「+0」，縣長徐耀昌公布防疫捐款專戶用途。（圖／翻攝自Facebook／徐耀昌加油讚臉書）。

▲苗栗縣19日「+0」，縣長徐耀昌公布防疫捐款專戶用途。（圖／翻攝自Facebook／徐耀昌加油讚臉書，下同）。

記者閔文昱／綜合報導

新冠肺炎疫情延燒，重創苗栗縣各產業，截至6月18日累計確診人數高達547例。為了能早期發現潛在感染者、早期治療及避免重症，苗栗縣政府號召轄內9家醫院參與社區快篩；另外，還設立防疫捐款專戶，將部分款項用在確診者的慰問與扶助。對此，有網友質疑，補助辦法並未包含移工，且發放慰問金並沒有辦法控制疫情，直問「是鼓勵染疫嗎？」

苗栗縣長徐耀昌18日公布防疫捐款專戶用途，表示苗栗縣政府目前已接收來自各界主動捐款的1,610萬4,687元，這些款項將會用在：1.確診者的慰問與扶助，原則需設籍本縣且有本縣確診案號者為慰問對象。2.居家隔離檢疫、集中隔離檢疫所需要的物資。3.防疫器材、設備、藥品、物資的購買。4.本府其他防疫相關事務。

▼▲苗栗縣19日「+0」，縣長徐耀昌公布防疫捐款專戶用途。（圖／翻攝自Facebook／徐耀昌加油讚臉書）。

其中，針對設籍苗栗縣且有苗栗縣確診案號的確診者，徐耀昌也公布詳細染疫慰問金補助方式。內容指出，染疫民眾可依身分領取2萬至5萬元的慰問金，一般民眾為2萬元、弱勢族群3萬元、執行公務者5萬元、醫事及警消則同樣也為5萬元。

另外，針對確診身亡者，家屬則可領取10萬至25萬元的染疫死亡慰問金，一般民眾為10萬元、弱勢族群15萬元、執行公務者25萬元、醫師及警消為25萬元。公告顯示，無論確診者或是確診死亡民眾，苗栗縣政府會主動核對資格符合者名單，並寄送支票。

▼▲苗栗縣19日「+0」，縣長徐耀昌公布防疫捐款專戶用途。（圖／翻攝自Facebook／徐耀昌加油讚臉書）。

消息曝光後，馬上引發不少民眾討論，其中就有人質疑，「請問這是苗栗的創舉，還是參考那個縣市的做法？有沒有排富？有沒有衡量受影響的狀況？有總額上限嗎？請問這個防疫專戶有沒有管理委員會或設立章程？」、「鼓勵染疫嗎？不用保險就有錢拿」、「發放慰問金沒有辦法控制疫情，防疫專戶成立目的應該是『防疫』吧？」

也有網友認為，移工才是真正的弱勢族群，卻不見補助辦法有包含移工或是在戶籍在其他縣市的在苗栗工作者，「不用排除那些不聽勸或是違規聚會被染疫的人嗎？然後移工也是人生父母養，這時候就排除移工了」、「戶籍非本縣市的勞工就活該倒楣來貴縣工作染疫了？」

 
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