快訊／苗栗爆2死！86歲翁打完疫苗隔2天…「睡午覺醒不來」送醫亡

▲苗栗爆2長者施打完疫苗後猝死的案例。（圖／翻攝徐耀昌臉書）

記者黃孟珍／苗栗報導

新冠肺炎疫情嚴峻，日前各縣市長者優先開始施打AZ疫苗，卻陸續傳出疑似出現不適反應，甚至死亡的個案。苗栗縣17日也接獲2例打完疫苗後死亡的案例。至於確切死亡原因仍有待相關單位釐清。

苗栗縣政府於17日接獲2例於施打新冠疫苗後死亡案例，案一為三灣鄉90歲的男性長者6月17日送醫救治，經急救後無效不治死亡，家屬表示6月17日上午9時家中長者身體不適，吃早餐後嘔吐後來意識喪失，呼叫119到場緊急送至為恭醫院急救，醫院也立即進行新冠肺炎核酸檢驗，結果陰性。經查長者於6月15日下午至衛生所接種AZ疫苗，老人家患有高血壓30年，因心臟病裝有支架且長期插有尿管。

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案二為頭份市86歲的男性長者於6月15日大型接種站接受AZ疫苗施打，於6月17日晚上6點到為恭醫院就醫不治死亡，醫院當下有進行新冠肺炎核酸檢驗，結果陰性。經查長者數年前即罹患大腸癌，家屬於6月17日下午發現老人家午覺後無法叫醒，呼叫119救護車送至醫院不幸死亡。以上二案否跟接種疫苗有因果關係則還要釐清，如果家屬有疑義本局將協助申請預防接種受害救濟。

依據中央疫情指揮中心強調，截至目前為止，尚未有死亡個案被判定與疫苗相關，苗栗縣衛生局將持續監測疫苗接種後不良事件，衛生局長張蕊仙提醒所有符合目前開放疫苗接種順序的民眾，皆盡量依照順位接種COVID-19疫苗，除了保護個人免於罹病，更可建立群體對新冠病毒的免疫力，避免疾病傳播。