神壇驅疫反4人染疫！市場足跡成空巷沒生意　店家罵爆：還辦法會

▲里長妻開設道壇。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化里長夫妻確診衍生民俗信仰群據傳播鏈，附近店家也連帶受牽連，這2天生意一落千丈，這次又被列入足跡的華成市場，泰半的攤商已經搬空，前往採買的婆媽族也少了8成，里長說「這裡沒有確診者」，大家賺的都是「銅板」錢，希望外界不要再獵巫，給大家一口飯吃。

鄰居說，里長妻開設道壇大約有10多年，平日里長也會前往協助幫忙，來往的信眾不多，他們待人和善，對左右鄰舍都非常的好，見了面也會互相點頭，最近疫情嚴峻，就很少看到有人出入，平日2人都會戴口罩外出。

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▲華成市場變成罕見的大馬路。

從里長確診消息爆發後，周邊的店家這2天幾乎沒有生意上門，店家說，里長夫妻明知現在是三級警戒，6月初還在道壇辦法會，結果被感染確診還害了一群人全被匡列隔離，這是最不可原諒的事。

店長說，從確診消息爆發後，這幾天店內幾乎沒有顧客上門消費，但店內都有落實消毒防疫，但很無奈的是「大家都會怕阿」，但他們真的沒辦法啊，要養家還有店租，還是得要開門做生意，希望民眾不要將他們視為拒絕往來戶。

▲道壇大門口貼上禁止宗教活動。

另外已經列確診者足跡不下10次的華成市場，整條博愛街流動攤商2/3都已經清空，擺攤的菜農說，即使清空攤商，他們生意也沒有變好，這幾天又遇雨，菜價又漲，來往採買的民眾都不出門了，菜賣不出去只能放著爛，真的不知道接下來的生活該怎麼辦。

身為華成市場的大家長，仁美里長黃秀雅受訪時說，為了保護市場攤商人員，只要逢周一就執行大清消任務，況且從疫情爆發到現在，市場沒有出現確診者，縣府列足跡，最主要的是要提醒民眾，也拜託外界切勿再獵巫，大家一同度過疫情難關。

▲道壇大門口還可以看到茶具等物品。

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