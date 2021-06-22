防堵印度Delta變種病毒侵台　蔡壁如贊成全面入境普篩

▲台灣民眾黨立委蔡壁如。（圖／翻攝雲端最前線）



記者林銘翰／台北報導

世界衛生組織（WHO）首席科學家日前表示，最早出現在印度的Delta變異病毒株，已成為全球新冠疫情流行的主要病毒株。對此，台灣民眾黨立委蔡壁如22日表示，我國如果不考慮錢的問題，她支持入境應該全面普篩，這就是邊境防疫。

新冠肺炎病毒不斷變異，最早出現於印度的Delta變種新冠病毒肆虐全球，台灣的境外移入病例曾檢出Delta變種，目前沒有本土感染。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中21日表示，研議未來對入境者全數篩檢，考慮要在檢疫期滿前、還是期滿後採檢，細節留待與地方政府商討。

對此，蔡壁如22日在ETtoday《雲端最前線》節目中表示，現在國人出國一定要取得PCR陰性證明才可以登機，她認為入境也應該比照要求，「進來普篩如果是陽性，飛機上是密閉式空間，全都暴露在危險空間裡頭」。

蔡壁如指出，邊境檢疫要求旅客入境須14天居家檢疫，入境時有症狀或14天內有症狀才要篩檢，不過很多民眾在經過14天之後，還是跑到篩檢站想要取得證明，因此她贊成入境應該先全面普篩，這就是邊境防疫。

蔡壁如強調，普篩完還是要經過14天居家檢疫，「要是不要考慮錢的問題，我會建議一進來就篩，如果篩檢出來是陽性，疫調就是飛機上的人通通有問題」，因為旅客是很長的時間都待在密閉式空間裡頭。

蔡壁如認為，「我國如果不要考慮錢的問題，進來就應該要篩」，假設飛機裡面有100位乘客，只要有1個人經篩檢呈現陽性，剩下的99人、甚至機組員都很危險，「所以進來要普篩這件事我同意」。

蔡壁如也說，如果將防疫站設在機場，並且開兩到三線進行篩檢，這個負荷量目前都還可以，因為現在的飛機量真的沒有以前那麼多。

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