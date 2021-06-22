正在造冊中！柯文哲宣布「街友可先打疫苗」　約700人符合資格

▲台北市長柯文哲21日宣布，北市街友也能優先打疫苗。（圖／記者周宸亘攝）

記者袁茵／台北報導

面對北市士林區某長照機構、北農爆發群聚感染，台北市長柯文哲21日宣布未來施打疫苗策略，就是對養護之家、洗腎機構，甚至還有遊民，都要全部先打疫苗。針對遊民部分，北市社會局22日表示，目前正在造冊階段，粗估大約有700人左右符合資格。

柯文哲21日赴台北市議會時表示，接下來戰略就是對太難處理的先打疫苗，因此接下來優先打疫苗的人，除了北農、洗腎、養護機構之外，還有遊民也會先打，因為遊民人數少，每天盯著太辛苦，乾脆全打掉，不過打疫苗也不代表不會感染，只是症狀比較輕。

針對遊民也要施打疫苗，台北市社會局22日表示，因為街友移動性較高、不好掌握，粗略估計北市符合資格的街友約有700人，當中包括住在廣安居、遊民收容中心等機構，以及台北車站、艋舺公園等街友，不過目前正在造冊當中，才能匡列數量。

北市社會局指出，中央流行疫情指揮中心提及，街友要施打疫苗前，得先將配套想好，例如接種疫苗後可能會產生副作用，6到8小時內可能發燒等情況，街友通常打完疫苗後就會移動，擔憂對方不知道如何求助，進而導致意外發生，因此得想好配套，以及造冊完畢後才能接種。