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日本女性老人「接種後死亡」高於歐美　醫：劑量不利嬌小亞洲人

▲▼ 日本航空14日起為東京國際機場工作人員接種疫苗。（圖／達志影像）

▲有日本醫師認為疫苗劑量對於亞洲嬌小女性過於猛烈，圖為日本航空為東京國際機場工作人員接種疫苗。（圖／達志影像）

記者張寧倢／編譯

根據日經新聞統計，日本目前有2243萬人接種至少1劑、915萬人完整接種2劑疫苗，分別佔總人口17.6％與7.2％的比例。據日本厚生勞動省的統計，截至6月4日，日本已有196人於接種新冠疫苗後死亡，其中有103人是40歲以上的女性，有醫師認為，可能與亞洲嬌小女性與歐美男性施打相同的疫苗劑量有關。

▲▼ 南韓醫療工作者接種第2劑新冠疫苗。（圖／路透）

▲南韓為第一線醫療工作者接種第2劑新冠疫苗。（圖／路透）

據日本《NEWS POST 7》報導，日本2月17日至6月4日共有1412萬人接種新冠疫苗，期間有196人死亡，相當於每7.2萬人就有1人於接種後死亡，當時接種疫苗後的死亡者都是施打美國輝瑞疫苗，其中有103人是40歲以上的女性，約佔死亡者中的53％。另外，截至5月2日，接種後發生過敏反應的107人中也有99人是女性，佔比超過9成，美國不良反應案例中女性佔78.7％、瑞士則為68.7％。

對此，日本醫療管理研究所理事長、內科醫師上昌廣受訪表示，他個人認為日本人比歐美人體型更嬌小，尤其是日本女性的平均體重為45公斤，美國男性平均體重約為90公斤，兩者體重相差2倍，但接種疫苗的劑量卻是相同的，而且日本老年人接種後的死亡比例也比歐美來得高，這可能與疫苗劑量對嬌小身材的亞洲人或高齡者來說太過猛烈有關。

▲▼ 日本航空14日起為東京國際機場工作人員接種疫苗。（圖／達志影像）

▲日本內科醫師上昌廣認為，日本女性與歐美國家男性的體重相差約2倍，接種疫苗劑量卻相同。（圖／達志影像）

另外，國際醫療福利大學醫院的內科預防醫學中心教授一石英一郎指出，接種疫苗時的緊張與恐懼，可能使心臟與血管調節的副交感神經過度反應，對心臟的作用變得脆弱、流向大腦的血液減少而導致腦貧血，產生血管迷走神經反射（迷走神經性暈厥），尤其是年輕瘦小的女性容易發生高燒、頭暈目眩、跌倒或昏厥等危險。

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