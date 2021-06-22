北農進出人口雜！PTT創世神出招「疫調更完整」：入口檢查這APP

▲防疫專車載北農員工抵達聯醫和平醫院快篩。（圖／記者屠惠剛攝）



記者黃可昀／綜合報導

北農爆發群聚感染累計45人確診，許多承銷商與農產品業者來自中南部，若疫調沒做清楚就有可能釀成病毒擴散。號稱「PTT創世神」的杜奕瑾針對此事給出了建議，他認為進出北農的所有人都該安裝1個APP。

杜奕瑾在臉書指出，北農每天進出的人太多，要落實實聯制或完整匡列都有難度，他建議可以考慮在入口處，檢查每個進來的人是否安裝「社交距離APP」。網友看完都會心一笑留言，「推自肥」、「這個app真的不錯，最近也有主動通知。」因為社交距離APP是由台灣人工智慧實驗室（AILabs）開發，而杜奕瑾正是台灣人工智慧實驗室的創辦人。

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▲台灣社交距離APP。（圖／記者翻攝）



有網友疑問，「確診案例資料沒登錄的話，效果就大打折扣了吧…」杜奕瑾回應，現在CDC接獲確診案就會主動通知患者下載APP，並指導如何上傳確診資訊，「目前聯絡超過1/3確診者會有安裝程式，許多的個案是受到社交距離App通知後主動通報。」

截至21日北農案最新進度，已知有20名員工與18名攤商確診，協助包裝蔬果的派遣工也7人確診，累計45人染疫。參與北農疫調的衛生局人員指出，確診的派遣工大多是中高齡，包裝蔬果的區域恆溫空調且空間密閉，中午吃便當時在脫口罩群聚在小房間內，形成防疫漏洞。