　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

英大肚男「體內累贅重40公斤」！　呼吸困難：我的心肺快被壓碎了

▲▼希吉斯（Warren Higgs）的肚子和孕婦一樣大。（圖／翻攝自臉書「Rev Comps」）

▲希吉斯說，他的心、肺、胃「正在被壓碎」。（圖／翻攝自臉書「Rev Comps」）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國54歲男子希吉斯（Warren Higgs）的肚子和孕婦一樣大，表面皮膚還因為過度膨脹而血管清楚，但他懷中沒有嬰兒，而是有兩個像氣球一般不斷脹大的腎臟。希吉斯深受其擾，不僅曾經嚴重中風，現在巨大的腎臟甚至會壓破或擠碎他的心臟和肺臟。

根據BBC、《紐約郵報》報導，希吉斯罹患的是自體顯性多囊性腎臟病（PKD），這是一項遺傳疾病，囊腫會隨著時間在他的腎臟內部增生，導致他的腎臟與常人不同，會一直慢慢長大。希吉斯39歲時曾經歷嚴重中風，導致全身右半部癱瘓，也是因為自體顯性多囊性腎臟病導致。

希吉斯49歲時，腎臟開始如氣球般鼓大，他的醫生表示儘管器官肥大是PKD的副作用，但希吉斯的兩個腎臟都已經腫成原來的5倍大了。根據希吉斯最近一次的診斷結果，他一邊的腎臟體積是長寬16英吋（約40.64公分）和10.6英吋（約27公分），另一邊則是19.2英吋（約48.8公分）和11英吋（約28公分），而且每邊重近44磅（約20公斤），相當他體內多出近40公斤的重量。

希吉斯的腎臟重量打破紀錄，此前的紀錄保持者在印度，重量是16.3磅（約7.4公斤），但這並不是一項令人引以為傲的紀錄，因為很可能會危及他的性命。不僅腎臟肥大，就連泌尿腺也是正常的數倍大，希吉斯說泌尿腺正在壓碎他的胃、心還有肺。

受訪讓記者拍照時，希吉斯的笑容燦爛，但他每分每秒都在經歷難受的苦痛，因為他無法移動，呼吸也變得非常困難，「你就是什麼都不能做」。不過所幸希吉斯準備要接受一場手術，完全的卸除這兩個大麻煩，而且他還打算把腎臟擺在家中紀念，就像是外出打獵的戰利品。

不過即便能靠手術摘下腎臟，也不代表希吉斯從此就能無憂無力，他必須固定做腎臟透析（洗腎），而且長期久坐不動的身體也要盡快復健。

ET快訊
部桃、苗栗電子廠清零都有「他」　網友刷一排：救救北農！
羅智強痛批「台灣是疫苗乞丐」　指揮中心回應了
台星暴走「不打大陸疫苗是弱智」！　稱8萬人接種沒人死真相曝
LIVE／6/28微解封？　指揮中心最新說明
快訊／張亞中捐1千萬劑疫苗　衛福部終於回函！內容曝光
快訊／派出所長打完疫苗「腦部血栓」！急送醫治療
北農爆群聚　逛市場「這舉動」恐釀染疫風險
快訊／雨區擴大！新北基隆11縣市豪大雨　1圖看4天雨區

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

Delta變種 又快又強　會「挑出」最虛弱的人！重症死亡率高

英大肚男「體內累贅重40公斤」！　呼吸困難：我的心肺快被壓碎了

美股反彈！道瓊甩陰霾猛漲近600點　創3月最佳表現

台駐港官員被迫撤離　美國務院表態與台灣站一起

菲總統杜特蒂祭強硬手段：2個選擇　乖乖打疫苗不然送你去坐牢

美250萬劑贈台疫苗「兩波一次送」　8000萬劑疫苗計畫不會再分配到

白俄羅斯強迫客機落地逮反對派人士　西方祭新一輪經濟制裁

美國多州爆罕見結核病「113人感染」　CDC、FDA介入調查

快訊／白宮宣布：第二波捐疫苗5500萬劑「名單包括台灣」！

擺脫美國利率陰影　歐股反彈

吳宗憲爆氣槓「安和里里長」怒提告！　 捐11萬快篩劑被酸：變打工仔？

小猩猩「被關雞籠10個月」四肢扭曲　忍痛哀號接受復健...最終重獲新生！

神隊友！醫護缺「PAPR呼吸器」　賈永婕霸氣砸5百萬捐贈146台

鼠薯直播謝日本.美國..還模仿利菁　業配衛生棉「發燒/發騷都能用」黑白教XD

瘋狂！他將老家牆壁鋸出人形洞 一身白躲縫中...奶發現狂叫逃跑

醫生夫婦為挽救生命延期婚禮！　男方事後確診「存活機率僅10%」

渣男友展出「倒L型雕像」藏變態暗示　《無法抗拒的他》韓韶禧崩潰反遭嗆

雨神眷顧！4座蓄水量突破3億噸　南化水庫探底→自然溢流美景

不滿女友傷口留血跡！男大鬧急診　狂飆國罵、砸病歷...還持鋁棒攻擊

阿伯出事了！悠哉騎車「闖紅燈」　下秒遭警察攔車開單網：現世報

Delta變種 又快又強　會「挑出」最虛弱的人！重症死亡率高

英大肚男「體內累贅重40公斤」！　呼吸困難：我的心肺快被壓碎了

美股反彈！道瓊甩陰霾猛漲近600點　創3月最佳表現

台駐港官員被迫撤離　美國務院表態與台灣站一起

菲總統杜特蒂祭強硬手段：2個選擇　乖乖打疫苗不然送你去坐牢

美250萬劑贈台疫苗「兩波一次送」　8000萬劑疫苗計畫不會再分配到

白俄羅斯強迫客機落地逮反對派人士　西方祭新一輪經濟制裁

美國多州爆罕見結核病「113人感染」　CDC、FDA介入調查

快訊／白宮宣布：第二波捐疫苗5500萬劑「名單包括台灣」！

擺脫美國利率陰影　歐股反彈

「打AZ再打莫德納」成趨勢？ 指揮中心：不建議混打、沒助益

特斯拉Model S Plaid跑不到官方極速322km／h　差這2項才能解封印

LIVE／行星尺度滯留鋒襲台11縣市警戒　氣象局最新說明

每月爆賣上千隻！中壢人氣排隊烤鴨　皮脆油亮、肉質鮮嫩多汁

Delta變種 又快又強　會「挑出」最虛弱的人！重症死亡率高

82歲翁拿拐杖冒雨打疫苗　東港警擔心安全護送返家

停辦豐年祭！花蓮吉安部落頭目取得共識　活動經費投入防疫

柯文哲要幫鄰長打疫苗　指揮中心：有接觸居檢人員就可由地方認定

台東連11+0天！第二波接種預約開跑　首日上午逾5成

秒飛日本！簡單7步驟在家輕鬆做出大阪燒　外酥內嫩用料超豐富

散步一半媽消失！雪橇犬秒變臉　著急狂奔尋奴才...網淚：是真愛

國際熱門新聞

美宣布第2波捐疫苗名單：包括台灣

接種2劑仍「突破性感染」　醫：不敢置信！

巴拉圭預購「100萬劑」聯亞疫苗！只等台灣EUA

荷蘭接種AZ後36死、輝瑞301死　台籍護理師分析原因

印度神童預言又應驗！影片還談到台灣

荷蘭將台灣納入低風險國家　入境免隔離、免報告

巴西50萬人染疫死亡　巴西人堅持等輝瑞

美多州爆發罕見結核病　CDC、FDA介入調查

菲國總統杜特蒂：不打疫苗就坐牢

The North Face母公司新疆聲明撤又發

加拿大學者質疑「台灣是富裕國家」為何獲贈疫苗

美250萬劑贈台疫苗　「兩波一次送」

母剖腹產「女嬰臉留超深刀傷」得縫13針！

印度神童新預言：今起慎防新一波爆發

更多熱門

相關新聞

哈利怒戰王室與兒子無關！真實原因曝光

哈利怒戰王室與兒子無關！真實原因曝光

英國哈利王子與妻子梅根在今年3月，接受美國知名脫口秀主持人歐普拉（Oprah Winfrey）的訪問，還大爆王室內幕震撼全球。英媒最近爆料，哈利之所以破天荒願意接受採訪，是因為王室摘掉了他的榮譽軍銜，讓極為看重自己軍旅生涯的哈利暴跳如雷，才決定以此方式報復王室。

機師殺妻還假哭　智慧型手錶成鐵證

機師殺妻還假哭　智慧型手錶成鐵證

新冠輕症康復者「大腦灰質」明顯流失

新冠輕症康復者「大腦灰質」明顯流失

打完疫苗「月經大出血」？英4000女通報異常

打完疫苗「月經大出血」？英4000女通報異常

研究：吸入式氣喘藥有助加速確診者康復

研究：吸入式氣喘藥有助加速確診者康復

關鍵字：

英國Warren Higgs腎臟自體顯性多囊性腎臟病PKD

讀者迴響

熱門新聞

即／51歲前微軟工程師「打完疫苗猝死」

美宣布第2波捐疫苗名單：包括台灣

肖戰爆熱戀《如懿傳》女星　工作室火速聲明

蕾菈翻出「黏黏套子」一問男友崩潰

黃大謙鑰匙插車上　1個月後出門崩潰

《富爸爸，窮爸爸》作者警告：史上最大崩盤將臨

「勞工紓困貸款」核貸塞車　銀行點出有3種人遭拒機率高！

綠界科技7/1漲運費　最多漲75元

詩人吳岱穎睡夢中辭世 享年45歲

正妹網紅靠辣照吸40萬粉！　「原況功能」洩真面目

漢翔航空千人打完疫苗　遭爆：什麼身分類別可先打？

即／媽「打完疫苗餵母乳」！隔天女嬰猝死

松雪樓7月住房竟滿　蘇貞昌說話了

南投大學生雙屍案　父曝最後通話

回到5月前？醫解：初步解封不遠了

更多

最夯影音

更多
吳宗憲爆氣槓「安和里里長」怒提告！　 捐11萬快篩劑被酸：變打工仔？

吳宗憲爆氣槓「安和里里長」怒提告！　 捐11萬快篩劑被酸：變打工仔？
小猩猩「被關雞籠10個月」四肢扭曲　忍痛哀號接受復健...最終重獲新生！

小猩猩「被關雞籠10個月」四肢扭曲　忍痛哀號接受復健...最終重獲新生！

神隊友！醫護缺「PAPR呼吸器」　賈永婕霸氣砸5百萬捐贈146台

神隊友！醫護缺「PAPR呼吸器」　賈永婕霸氣砸5百萬捐贈146台

鼠薯直播謝日本.美國..還模仿利菁　業配衛生棉「發燒/發騷都能用」黑白教XD

鼠薯直播謝日本.美國..還模仿利菁　業配衛生棉「發燒/發騷都能用」黑白教XD

瘋狂！他將老家牆壁鋸出人形洞 一身白躲縫中...奶發現狂叫逃跑

瘋狂！他將老家牆壁鋸出人形洞 一身白躲縫中...奶發現狂叫逃跑

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面