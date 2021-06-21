英研究：吸入式氣喘藥「布地奈德」　有助加速新冠肺炎康復

▲吸入式氣喘藥「布地奈德」有助加速新冠肺炎康復。（示意圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

新冠肺炎輕症患者多半能自行康復，或是藉由醫生開立的止痛、退燒藥物減緩症狀，而英國最新研究顯示，用於治療氣喘的吸入式藥物「布地奈德」（Budesonide）能夠加速病患康復，平均康復時間約能縮短三天，目前已將臨床指南交給醫生，並依照病患的個體狀況進行評估開藥。

根據BBC報導，英國牛津大學研究發現，用於治療氣喘的吸入式藥物「布地奈德」能夠加速病患康復，衛生部長丘吉爾（Jo Churchill）也證實，政府的一項研究發現，「布地奈德吸入器將患者自我報告的康復時間減少了3天。」

丘吉爾表示，目前已經發布了臨床指南，讓醫生能夠在評估患者個別狀況後，考慮開布地奈德給患者使用，「同時衛生部門會繼續監測實驗結果，如果有了更詳細的數據，就能隨時準備在適當的時候調整指南，現階段布地奈德在英國不會作為治療標準。」

牛津大學教授、呼吸內科醫師巴法爾德（Mona Bafadhel）指出，布地奈德能在新冠病毒可能產生影響的地方發揮最大效用，皮質類固醇可以減緩發炎，該藥物「有可能」可以減少病毒複製，但目前仍需繼續對服用的患者進行後續評估。

布地奈德也是目前唯一能開給居家治療確診者的藥物，參與研究的牛津大學教授海沃德（Gail Hayward）說，這是首次被證明對社區患者有效的治療方法，而且大多數的患者都在社區內，「如果想替社區想出一種治療方法，那它需要相對便宜、容易使用、副作用少，而布地奈德符合所有條件。」

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