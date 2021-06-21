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哈利怒戰王室「與兒子無關」！　真實原因曝光：女王做1事讓他暴走

▲▼哈利,女王。（圖／達志影像／美聯社）

▲英媒爆料，哈利決定接受採訪踢爆王室內幕，是為了報復女王摘掉他的榮譽軍銜，下同。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

英國哈利王子與妻子梅根在今年3月，接受美國知名脫口秀主持人歐普拉（Oprah Winfrey）的訪問，還大爆王室內幕震撼全球。英媒最近爆料，哈利之所以破天荒願意接受採訪，是因為王室摘掉了他的榮譽軍銜，讓極為看重自己軍旅生涯的哈利暴跳如雷，才決定以此方式報復王室。

據《太陽報》報導，許多人都認為，哈利之所以接受歐普拉的訪問，是因為不滿父親查爾斯王子（Prince Charles）即將頒布的新令，會導致哈利的兒子亞契（Archie）無法擁有「王子」的頭銜。然而知情人士卻告訴《太陽報》，哈利憤怒的真實原因，實際上是因為王室奪取了他的榮譽軍銜。

▲▼英國哈利王子。（圖／達志影像／美聯社）

哈利王子是一名退役的陸軍少校，過去在軍隊服役長達10年的他，曾以威爾士上尉的身份，2次前往阿富汗戰場，是英國近25年來首位在戰區服役的王室成員。知情人士表示，在接受歐普拉的訪問前，哈利與查爾斯有過幾次爭執，但這與亞契的頭銜無關，真正讓哈利生氣的原因是因為王室打算收回他的榮譽軍銜。

今年2月12日，英女王褫奪了哈利的3個軍銜，讓他非常沮喪。哈利的友人指出，對曾經服役的哈利而言，軍旅生涯是他最重要的事物之一，因此在他的軍銜被奪後，他一直耿耿於懷，而且變得十分情緒化。

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