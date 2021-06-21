港府逼我駐外人員簽「一中承諾書」　總統府5大立場回應

▲總統府發言人張惇涵。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

有關香港政府要求我駐香港辦事處人員簽署「一中承諾書」，導致我方駐外人員無法續留。總統府發言人張惇涵21日晚間表達5大立場，強調過去沒簽、現在不會簽，未來也不可能簽。

首先，張惇涵表示，調整香港辦事處業務辦理方式，起因於香港政府自2018年7月起，屢次對我方駐港人員設置不合理的政治條件，要求簽署「一中承諾書」，否則不發放簽證或提供延簽所導致。對於北京當局及港府單方面違反2011年雙方換文內容，單方面背棄互利互惠的承諾，我方表達高度遺憾及譴責。

張惇涵指出，第二個立場是，港府要求我方駐港人員簽署「一中承諾書」，目的在於逼使我方承認中國對台灣的主權。對於「一中承諾書」，我方駐港人員過去沒簽、現在不會簽，未來也不可能簽，即便香港辦事處業務有所調整，基於維護台港民眾權益，必要的運作仍然會存在。

張惇涵表示，第三立場是，我方駐港人員拒絕「一中承諾書」，對於第一線辛苦的駐港人員的努力，總統蔡英文表達感謝，並肯定同仁維護國家尊嚴，守護民主自由的價值。對於已經回到臺灣的同仁，蔡英文也表示，「各位不是低著頭離開，而是挺著胸膛回來」。

第四部分，張惇涵表示，台灣一貫的立場，是「遇到壓力不屈服，得到支持不冒進」。我們也必須正告北京當局，中國必須負起責任，避免影響臺港關係，避免兩岸關係緊張；同時，我們會密切觀察後續發展，採取必要的因應作為。

最後，張惇涵強調，基於對民主自由的堅持，台灣會繼續聲援香港人民爭取民主自由。台灣依法對於香港的人道援助、關懷行動，相關專案會繼續進行，也會隨情勢變化，進行動態調整。