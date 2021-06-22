北農出現確診38天後設快篩站　林穎孟批柯文哲甩鍋、疫苗當萬靈丹

▲林穎孟貼出北農、士林護理之家群聚感染案時間軸。（圖／翻攝自Facebook／林穎孟）



記者黃巈禾／台北報導

北農、士林護理之家爆發群聚感染，但台北市長柯文哲卻稱說有一半病例都是來自新北跟基隆。對此，台北市議員林穎孟貼出時間軸並批評，柯文哲慢半拍就算了，竟指望用疫苗殲滅北農疫情，還推給其他縣市。

「群聚感染竟稱不知情，市長是雷龍嗎？」林穎孟22日在臉書表示，柯文哲洋洋得意的「熱點殲滅計畫」，就是出動機動快篩隊至出現確診個案的場所、機構，迅速匡列、圍堵，在過去文化大學及壹電視的案例中，可以看到衛生局在個案確診的隔天，就立即設立就地篩檢站，並將接觸人群依風險分為紅、黃、綠區，逐步篩檢。

林穎孟指出，現在爆出的北農、士林護理之家群聚案，時間軸攤開就可發現，市長的熱點計畫根本慢超多拍，士林護理之家的業者，已出面指控市府在出現確診個案後，沒有確實疫調、匡列隔離、指導進行PCR檢測，導致護理之家院長必須自掏腰包自行做快篩，慢了8天，衛生局才決定全面採檢。

▲北農群聚擴大，防疫專車載北農員工抵達聯醫和平醫院快篩。（圖／記者屠惠剛攝）



林穎孟提到，北農群聚，市長聲稱端午節至今已陸續篩檢451人，但端午節當時，北農早已有十位數的確診個案，至真正設立快篩站，已經慢了38天，疫情會一路從承銷商、第一市場員工，蔓延到第二市場營業部的原因，就是市府並沒有落實就地快篩、疫調匡列與隔離，結果柯文哲如今居然指望光用疫苗就要消滅北農疫情。

林穎孟提及，柯文哲也表示疫苗的接種者，仍可能帶有病毒、有可能傳染給別人，且施打後需要12至14天才會產生保護力，但柯文哲仍堅持要用這種「實驗性」的防疫作為對待北農，疫苗不是萬靈丹，確實匡列隔離才是基本功，台北市應盡速建立機構發現確診個案的處理SOP，最慢應 隔日就設立就地快篩站，確實匡列隔離、安排PCR採檢，不要再把北農當成實驗場。

林穎孟呼籲，北市應盡速公布疫調足跡，讓全市民檢視接觸史，北市剛進入三級警戒時，柯文哲稱確診者數量太多，公布足跡已無法有效防疫，6月2日，柯文哲又宣布，北市收治量能已改善，健康中心人力可以專心做疫調，將加速圍堵疫情，但遲遲沒公布確診者足跡供市民檢視，昨天柯文哲在記者會上又宣稱，精準疫調成效不錯，反而不用公布足跡。

林穎孟批評，台北市已因市府不作為，爆發北農、士林護理之家兩起荒腔走板的群聚案件，柯文哲居然還好意思稱精準疫調成效不錯？整天把市民自律掛在嘴邊的市長，更應公布疫調讓全市民能夠自主檢視接觸史，讓防疫更有效率，鎮重的呼籲市長，推給基隆、新北和中南部真的很母湯，若認為是其他縣市蓋牌，就更應該公布疫調，供全民檢視。