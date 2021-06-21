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桃機獲配3000劑「莫德納疫苗」拚本周打完　保全、清潔員都可打！

▲▼桃機今天起為第一線工作人員公費接種莫德納疫苗。（圖／桃機提供）

▲桃機今天起為第一線工作人員公費接種莫德納疫苗。（圖／桃機提供）

記者賴文萱／台北報導

為強化邊境防疫提升群體免疫，中央疫情指揮中心上周核撥5000劑給各航空公司機組員及相關人員，另外5000劑莫德納疫苗供交通部認定機場服務的第二類及第三類接種對象施打。桃園機場自今（21）日起一連五天，為已造冊提送的高接觸風險第一線工作人員公費接種，由部立桃園醫院醫護人員至機場為第一線人員進行施打。

桃機指出，這次桃機獲配莫德納疫苗共約3000劑，將優先提供在機場旅客活動區域需與旅客接觸的第一線工作人員，包含保全、清潔、商業服務、餐飲業者，及駐站提供基本維生服務的從業人員。

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▲▼桃機今天起為第一線工作人員公費接種莫德納疫苗。（圖／桃機提供）

▲▼桃機第一線工作人員排隊接種莫德納疫苗，並遵循社交距離規範。（圖／桃機提供）

▲▼桃機今天起為第一線工作人員公費接種莫德納疫苗。（圖／桃機提供）

這次施打對象主要為提供旅客服務的第一線工作人員，包括機場公司員工、合約廠商及民航局飛航服務總台及部分航空公司人員也在施打名單中，以快速、效率提升疫苗接種覆蓋率。

桃機表示，在接獲疫苗配發數量後，即迅速進行各單位人員造冊，並規劃臨時疫苗接種站等事宜，今天有500多位第一線人員施打完成。為盡速提升國門防護力，預計在本周將預約疫苗施打完畢。

▲▼桃機今天起為第一線工作人員公費接種莫德納疫苗。（圖／桃機提供）

▲▼機場公司董事長林國顯與桃園市長鄭文燦視察疫苗施打現場。（圖／桃機提供）

▲▼桃機今天起為第一線工作人員公費接種莫德納疫苗。（圖／桃機提供）

桃機董事長林國顯說，這部分特別感謝行政院專案處理、桃園市政府及各單位齊心配合，尤其感謝衛福部立桃園醫院徐院長的支持派出專業人員進駐，才能進行疫苗施打工作，完善整體接種流程。

本周每天下午，桃機持續規劃辦理疫苗接種服務，協調醫療院所於桃園機場設置疫苗接種站，方便機場工作人員就近施打，提高疫苗接種率，總數受惠者超過3000人，希望可以儘速共同構築國門防護網。

▲▼桃機今天起為第一線工作人員公費接種莫德納疫苗。（圖／桃機提供）

▲這次桃機獲配莫德納疫苗共約3000劑，將優先提供在機場旅客活動區域需與旅客接觸的第一線工作人員，包含保全、清潔、商業服務、餐飲業者，及駐站提供基本維生服務的從業人員。（圖／桃機提供）

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