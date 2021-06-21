羅智強「疫苗乞丐」向民進黨對不起：是超級無恥、無能、無良乞丐

▲美國贈與台灣250萬劑莫德納疫苗，被羅智強痛批台灣是疫苗乞丐。（圖／記者李毓康攝）



記者林彥臣／綜合報導

美國捐贈台灣250萬劑莫德納疫苗，20日下午送到，國民黨台北市議員羅智強則認為台灣超前部署「就是當疫苗乞丐」，引發正反兩派的看法戰翻。對此羅智強在臉書發文對民進黨表達「對不起」稱，是「超級無恥的疫苗乞丐」、「超級無能的疫苗乞丐」、「超級無良的疫苗乞丐」。

羅智強發文表示，台灣曾為亞洲四小龍，現淪為疫苗乞丐，民進黨為什麼防疫一年半

超前部署到把台灣搞成疫苗乞丐？亞洲四小龍的疫苗接種率，新加坡47.3%，韓國27.5%，香港25.5%只有台灣是可悲的 6.1%。

羅智強說，新加坡、香港的疫苗都是「自主爭取」，新加坡還「允許私人醫療業者引進世衛組織批准使用的疫苗」，南韓同時購買了BNT與AZ疫苗，曾同為亞洲四小龍的台灣卻淪為疫苗乞丐。

羅智強提到，連美國捐贈大量疫苗給台灣，美國內部都出現雜音，有人說台灣是富裕國家，理應有更需要幫助的貧窮國家，等著美國疫苗的救助，這個聲音，對一半也錯一半，對的一半是，台灣確實相對富裕，「我們並不是買不起疫苗、買不到疫苗」。

羅智強痛批，錯的一半是，「蔡英文政府不可思議的廢，蔡英文政府不可思議的廢，蔡英文政府不可思議的廢」，台灣政府買得起、也買得到國際疫苗，但台灣政府就是找藉口不買啊！

▲羅智強痛批民進黨是，「超級無恥的疫苗乞丐」、「超級無能的疫苗乞丐」、「超級無良的疫苗乞丐」。（圖／記者李毓康攝）



羅智強表示，「我痛批民進黨把台灣變成疫苗乞丐，民進黨大概是被踩倒痛腳群起圍攻羅智強」有綠營蟑螂說羅智強在羞辱美日，這些蟑螂是腦袋有洞還是中文不好，「我說蔡英文搶著當乞丐，那是讚美美國日本當大善人好嗎？」

羅智強強調，「我知道我踩痛的綠色蟑螂的玻璃心，那我來向民進黨説聲對不起，我更正一下， 『超級無恥的疫苗乞丐』、『超級無能的疫苗乞丐』、『超級無良的疫苗乞丐』」。

羅智強痛批，蔡英文的疫苗政策失能失德，延誤了救命時機，造成多少家庭的破裂，罵這個廢物政府是「疫苗乞丐」，已經很客氣了。