追雷神人捕捉「閃電雲瀑琉璃光」　夜伏阿里山網狂讚：好夢幻呀

▲攝影達人拍下嘉義竹崎閃電美景。（圖／蘇再明授權）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義地區近日雷雨交加，攝影達人蘇再明憑藉自己多年追雷直覺，20日順利拍下嘉義縣竹崎鄉中和村多時段閃電美景，蘇再明表示，自己擅長拍攝大自然美景，越稀奇的景象他越有興趣。由於追拍閃電已40餘年，對於閃電的落點及出現時刻，他相當有把握，昨晚也是早就預知閃電會在公田、隙頂交界出現，才能順利捕捉到美景，放上個人臉書及社團「嘉義之美」，吸引不少網友朝聖。

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▲攝影達人蘇再明拍下嘉義竹崎閃電、琉璃光及雲瀑等美景。（圖／蘇再明授權）

蘇再明表示，自己20日晚上9點半左右上山守候，直到半夜一點半，前後花了三個多小時，以雙機24mm-72.8mm及24mm-105.8mm，曝光15秒到120秒的方式拍攝，當中拍下雲間閃電及落地閃電，搭配上當地琉璃光及雲瀑，形成令人讚嘆的大自然奇景。他更在臉書上寫下「感謝天公伯啊，終於拍到石棹漂亮的閃電」的念頭，真的很感動。也見證攝影高手不僅拍攝技巧高超，連天文自然的閃電的出沒頻率都能精準地掌握。

不少網友表示，「無疊圖拍成這樣太強大了」「大自然之美每個角度都驚豔」「求之不得夢幻之作啊！」「好夢幻呀！真棒的拍攝技術……」「猶如黃金不夜城般的美」

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