一張圖看新北疫情趨勢　侯友宜示警「這三區」有向外發展跡象

▲新北市疫情總體趨勢圖。（圖／新北市府提供，下同）



記者楊蕓／新北報導

中央流行疫情指揮中心21日公布國內新增75例COVID-19本土確定病例，以新北市38例最多。市長侯友宜公布轄內各行政區的疫情趨勢，從確診發病日來看，曲線已緩緩下降，不過他也特別點名土城、三峽、深坑，疫情有往外發展跡象，雖還在可控範圍，但仍要全力以赴控制疫情。

根據新北公布新增38例本土案例統計，今天確診數最多的是板橋9人，中和8人，土城6人，新莊、永和3 人，三重2人，五股、三峽、八里、汐止、林口、樹林各1人。

侯友宜接著公布5/1至6/20的確診者發病日統計，可以看到曲線緩緩往下降，表示疫情慢慢受到控制、穩定往下走，但他提醒，目前新北完全沒有放鬆本錢，仍要繼續控制好疫情。

另外，從各行政區總體趨勢可以看出，5/22那週發病的確診者特別多，是疫情高峰，本週發病的確診個案數比較少，集中在板橋、中和、三重、永和、新莊等區。

雖然新北市本週起，各區確診數都有往下走的趨勢，但侯友宜特別提醒，像是土城、三峽、深坑等地區，疫情有往外發展跡象，還在可控範圍；至於金山區上週有家庭群聚7人家染，啟動機動快篩後再篩出5人確診，「只要清乾淨，金山地區就沒有問題。」