LIVE／新北今+38例「機動快篩隊進駐果菜市場」　侯友宜親上火線說明

記者楊蕓／新北報導

中央流行疫情指揮中心21日公布國內新增75例COVID-19本土確定病例，均為本土個案；另確診個案中新增20例死亡。今天新增個案以新北市38例最多，市長侯友宜召開防疫記者會說明最新防疫措施，《ETtoday新聞雲》全程直播。

另外，針對台北農產運銷公司群聚感染擴大，累計已45人確診，侯友宜宣布，基於與台北農產共同生活交易圈，機動快篩隊明天起進駐板橋、三重批發市場，為兩場員工、行口攤商、板車及卸貨工等近1800人進行第二次快篩，並爭取第一線人員優先施打疫苗。

指揮中心表示，個案分佈以新北市38例最多，其次為台北市22例，桃園市5例，苗栗縣3例，基隆市及台中市各2例，高雄市、雲林縣及彰化縣各1例。其中雙北地區以外縣市15例中，15例為已知感染源；相關疫情調查持續進行中。

指揮中心統計，累計1,077,415例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,061,624例排除)，其中14,080例確診，分別為1,165例境外移入，12,862例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；累計569例COVID-19死亡病例，其中562例本土，個案居住縣市分布為新北市289例、台北市221例、基隆市18例、桃園市15例、彰化縣8例、台中市4例、宜蘭縣及新竹縣各2例，台東縣、雲林縣及高雄市各1例；另7例為境外移入。

▲新北市長侯友宜召開應變會議。（圖／市府提供）