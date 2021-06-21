快訊／新北38確診感染源曝光　侯友宜：北農有3人

記者楊蕓／新北報導

中央流行疫情指揮中心21日公布國內新增75例COVID-19本土確定病例，以新北市38例最多。市長侯友宜在防疫記者會上公布，板橋新增9例為最多，另外，新北目前累計6160例。根據確診感染源分析，家戶感染有23人、北農有3人。

根據新北公布新增38例本土案例統計，今天確診數最多的是板橋9人，中和8人，土城6人，新莊、永和3 人，三重2人，五股、三峽、八里、汐止、林口、樹林各1人。

▲新北疫情0621。（圖／翻攝直播）

▲新北市長侯友宜召開應變會議。（圖／市府提供）